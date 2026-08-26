油价持续下跌，科技股在英伟达公布业绩前反弹，亚洲股市星期三（8月26日）多数收高。

投资者获利回吐，新加坡海峡时报指数闭市报5721.59点，下跌0.25%或14.09点。

台湾股市上涨1.47%，是亚太股市中涨幅最高的市场。首尔和东京分别走高0.97%和0.62%，深圳、香港和上海股市的涨幅介于0.5%至0.59%，悉尼股市下跌0.38%。

MSCI亚太指数上涨0.9%，其中三星电子和SK海力士贡献最大。

美国晶片巨头英伟达将在美股星期三闭市后公布2027财年第二季财报。分析师预测，集团营业额将达到919亿美元至950亿美元之间，比上个财季的816亿美元高出许多。

英伟达股价星期二上涨2.19%，结束连续七个交易日的下跌趋势，华尔街晶片股纷纷走高。

回看新加坡股市，全天成交量9亿3860万股，总交易额16亿1000万元。上升股281只，下跌股244只。

海指成份股跌多涨少，17只下跌，3只持平，10只上涨。

上升股分别有胜科工业（Sembcorp Industries）、海庭（Seatrium）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别上涨1.16%、0.93%和0.86%，收报6.12元、2.18元和1.18元。

跌幅最大的是DFI零售集团（DFIRG）和怡和控股（JMH），股价下跌超过2%，分别收报3.55美元和59.58美元。

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