知情人士透露，大东方控股（Great Eastern Holdings）已向新加坡多元化资产管理公司Granite Asia旗下首支私募信贷基金，投资约1亿美元（约1亿2700万新元）。

面对彭博社的询问，大东方控股和Granite Asia均未给予回应。

Granite Asia星期二（8月25日）在官方网站公布，旗下泛亚洲私募信贷基金Libra Hybrid，已超额完成5亿美元（约6亿3500万新元）募资目标。

新增投资者包括星展私人银行、一家未具名领先保险商和其他机构投资者。融资也获得多个东南亚主权投资机构支持，基石投资者包括淡马锡旗下私人信贷平台Aranda Principal Strategies、马来西亚国库控股（Khazanah Nasional），以及印度尼西亚投资局（INA）等。

在提高盈利的压力下，全球人寿保险公司正扩大投资于私募信贷领域，但考量到违约率上升，部分保险公司在投资时也趋于谨慎。

国际信用评级机构穆迪评级（Moody’s Ratings）在上个月发布的报告指出，经济不确定性、地缘政治紧张局势、高利率环境，可能会拖累亚太区私募信贷的募资增长，因为投资者对流动性欠佳的资产变得更加谨慎。