淡马锡信托基金会旗下投资公司Catalytic Capital for Climate and Health（简称C3H），参与英国长时储能公司Certain Energy（前称RFC Power）1000万英镑（约1731万新元）的A轮融资。

Certain Energy星期三（8月26日）发布文告说，这轮融资由英国商业银行（British Business Bank）领投，英国能源集团Centrica、英国清洁能源技术公司Ceres Power，以及C3H参与投资，将用于推动公司的技术商业化和扩大生产规模，包括在印度开发一套并网储能系统。

Certain Energy研发的液流电池技术以锰为主要材料。锰是地壳中含量第12丰富的元素。与传统电池不同，这项技术只需扩大电解液储罐的规模，就能延长放电时间，让储能时间从数小时延长至数天，从而为电网提供可扩展且具成本效益的长时储能方案。

C3H主管陈建元指出，随着可再生能源部署加快，要提供可靠、负担得起的清洁电力，长时储能将发挥关键作用。

他说，Certain Energy在降低成本和环境影响的同时，实现可扩展的长时储能性能，这与C3H推动气候领域创新的重点一致，C3H认为这项技术具有大规模应用并产生实质影响的潜力。

随着亚洲扩大可再生能源部署，以满足不断增长的电力需求和实现净零排放目标，对具成本效益的长时储能需求也日益增加，以确保电网稳定性和韧性。

长时储能委员会（Long Duration Energy Storage Council）估计，全球部署最多8太瓦（terawatt）的长时储能系统，每年可节省最多5400亿美元（6858亿新元）。

C3H是淡马锡信托基金会旗下的一个影响力优先的投资公司，专注为气候、健康和相关交叉领域的初期创新公司提供资金。