经济增长势头强劲，带动新加坡个人可支配收入和个人储蓄加速增长。第二季个人可支配收入同比增长6.9%，高于第一季的5.4%；个人储蓄增幅则从6.6%扩大至9.6%。

分析师指出，这反映整体经济和就业收入表现良好，展望接下来几个季度，随着经济前景保持强劲，收入和储蓄增长势头有望延续。

新加坡统计局星期二（8月25日）公布的数据显示，第二季个人可支配收入增速加快，主要受员工薪资增长带动。第二季员工薪资同比增长5.4%，高于第一季的5.0%。

与此同时，私人消费支出第二季同比增长5.6%，也高于第一季的4.6%。

由于个人可支配收入的增速高于消费支出，个人储蓄增速大幅升至9.6%。

个人储蓄率则从第一季的39.1%降至第二季的32.3%，主要受季节性因素影响。第一季通常也是公司发放年终花红的季度。

个人可支配收入包括薪金、自雇收入、收到的净财产收入，以及净转移金额等，再扣除个人所得税后的收入。

个人储蓄指的是个人可支配收入扣除私人消费支出后的余额，可用于购买金融资产、非金融资产或偿还债务。

截至今年第二季，新加坡个人可支配收入总额为944亿元，个人储蓄总额为305亿元。

分析：经济基本面强劲背景下 收入增长趋势料持续

新加坡数码资产交易所（SDAX）经济顾问宋生文接受《联合早报》访问时指出，可支配收入加快增长，与整体经济表现强于预期相呼应。此外，股市上涨带来的财富效应，以及租金等财产收入，也共同带动个人可支配收入增长。

他说，同样值得注意的是，储蓄增加的同时，私人消费支出也保持较快增长。“人们消费更多，个人贷款也增加，反映了消费信心非常强劲。”

统计局同日发布的数据显示，包括汽车、信用卡、教育和装修贷款等在内的个人贷款，第二季同比增长15.0%，高于第一季的14.5%。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德受访时也指出，个人可支配收入增长是经济强劲的反映。他说，第二季我国名义国内生产总值（nominal GDP）同比大增12.4%，为个人收入提供了基本面支撑。

受人工智能（AI）相关需求推动，贸工部本月大幅上调我国今年经济增长预测，从原本的2％至4％，提高至4.5％至5.5％。

陈达德预计，由于经济前景良好，个人可支配收入和储蓄的增长趋势将持续。

宋生文认为，目前的良好势头至少可延续至年底，但未来情况仍有待观察。“关键在于AI投资热潮及相关需求，能否持续为新加坡经济提供支撑。”

他也提醒，可支配收入的增长并非均匀分布。“批发贸易、AI相关领域、科技和部分服务业表现较好，从业者可能更明显受益。与此同时，一些行业仍面临较大挑战。”