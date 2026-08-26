印度塔塔咨询服务公司（Tata Consultancy Services，简称TCS）旗下子公司拟以3亿2000万欧元（约4亿7400万新元）的企业价值收购保时捷旗下德国管理和IT咨询公司MHP的100％股权。

TCS也将与保时捷（Porsche）展开一项为期五年的战略合作，协议总值12亿5000万欧元，把人工智能（AI）应用到汽车业务。

TCS星期三（8月26日）发布文告说，这项收购仍须获得监管批准，预计在未来三个月至四个月内完成。

在这项合作下，TCS将为保时捷设立人工智能移动出行卓越中心，推动AI应用于工程、制造、营运和客户体验等领域。

TCS说，收购MHP可扩大其在德国及其他欧洲市场的汽车和工业客户业务。

保时捷星期一发布的文告说，收购完成后，MHP将保留现有品牌，以独立咨询公司形式营运，并继续为保时捷提供数码化和转型服务。

保时捷把出售MHP列为聚焦核心业务的战略调整之一。公司7月发布的文告显示，保时捷计划到2035年进一步减少5000个岗位，主要通过自然流失、部分退休和自愿离职等方式进行。

公司早在5月也宣布，停止旗下三家从事电池、电动脚踏车驱动系统和软件业务的子公司，超过500名员工受影响。