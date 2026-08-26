随着经济面对的选择越来越艰难、要权衡的取舍愈加明显，我国必须进一步提升做出这些选择的能力。在这方面，政府经济师服务将发挥越来越重要的作用。

贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期三（8月26日）出席贸工部经济对话会，并发表主旨演讲。

陈诗龙指出，作为资源匮乏的小国，新加坡的下一阶段增长不能来自占用更多土地、增加更多劳动力或排放更多碳的活动，而必须基于现有资源的挖掘和创造更多价值。“这意味我们必须提高生产力，并转向更具创新性和更高价值的活动。”

他指出，这印证了经济策略检讨的三大主轴，即强化自身价值定位、提高企业和员工应变能力，以及构建经济韧性。

他也说，经济策略归根究底，就是做出选择和权衡取舍。这包括决定应该押注哪些领域、政府何时应该介入，以及何时应让市场自由发展和运作。

“随着选择变得越来越难，权衡取舍也会变得更加复杂。但我们必须不断完善自身，磨练自己，才能更好地做出这些选择，这就是为什么政府经济师服务将变得更加重要。”

谈西部岛屿和马裕树林 陈诗龙：环境问题不妥协 但也为发展留空间

陈诗龙在回答与会学生的问题时，也以西部岛屿和马裕树林的发展计划为例，说明经济发展面临的权衡问题。

他首先指出，政府绝不会在自然遗产、珊瑚礁和环境上进行妥协。当局在发展这些项目时，将进行非常详细的研究。不过，新加坡也必须为机场、港口等设施的长远发展预留空间。

“我们将会开展大量的研究。我相信你们中的许多人甚至所有人，都会参与其中。我们最终不仅要进行成本影响和效益分析，还要着眼于更长远的未来。这包括我们为子孙后代建设什么，以及希望他们继承一个怎样的社会。”

陈诗龙也在活动上，向获得本年度贸工部经济师服务（Economist Service）奖学金的得主颁奖。

政府经济师服务于2001年设立，是为加深公共政策经济分析的能力。这项政策是为了加强公共政策制定中的经济分析，并在公共部门培养一支核心经济师团队，深化经济分析的严谨性，为政策制定提供依据。

经济师服务总部位于贸工部，也有官员派驻到其他政府部门和机构研究政策和课题。