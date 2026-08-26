新科工程（ST Engineering）获得台湾桃园捷运绿线延伸项目管理和系统整合的合同，总值7亿5000万元。项目预计在今年第四季启动，并将在七年内完成交付。

集团与韩国现代Rotem公司（Hyundai Rotem）组成的财团，在今年8月获得这份合同。

目前，新科工程为桃园捷运绿线提供铁路电子解决方案服务。新合约将进一步扩大集团在台湾铁路发展的参与度。

新科工程将负责整体管理和系统整合，并提供一系列铁路电子系统解决方案，包括监控与数据采集系统、通信系统、自动收费系统，以及月台屏蔽门。现代Rotem则负责电力供应系统和提供列车。

此外，新科工程也将与合作伙伴密切合作，负责信号系统、轨道工程等关键项目的整合与交付。

桃园捷运绿线延伸段全长7.2公里，共设五个车站，是桃园整体铁路发展规划的一部分，以加强市区内交通联系。

项目完成后，将改善当地居民前往主要住宅区、商业区和交通枢纽的便利程度，并与更广泛的铁路网络接轨。

新科工程股价星期三（8月26日）闭市报10.58元，下跌1.21%。