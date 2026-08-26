康盛医疗集团（Thomson Medical Group）2026财年下半年亏损1946万元，较前一年的3468万元收窄45.7%。

净亏损缩小，是因为其他营运开支减少48.7%，从去年同期的1亿1940万元降至6130万元。

集团星期三（8月24日）闭市后发布业绩报告时指出，收购远东越南医疗集团（Far East Medical Vietnam）产生的商誉减值亏损减少，促使其他营运开支减少。

由于利率下降，集团下半年的净融资成本也减少14.7%至2320万元。

截至6月底，下半年营收达2亿零700万元，比上一年同期的1亿9560万元，增长5.8%。

集团指出，营收增长主要归功于新加坡业务收入提升、减少对企业客户提供折扣，以及马来西亚肿瘤中心贡献收入。

此外，越南的营收也因病患人数增加而增长，但被不利的汇率抵消。

康盛医疗没有派发股息，与去年一样。集团指出，要保留现金以应付运营资金需求，并为潜在的增长机会提供资金。

全年来看，集团净亏损从去年同期的4758万元，收窄37.6%至2970万元。营收同比增长6.4%至4亿2010万元，高于前一年的3亿9470万元。

展望未来，集团将继续秉持审慎的投资和资本配置原则，致力让营收增长，并将稳健的运营表现转化为可持续的长期盈利。

康盛医疗集团股价星期三闭市上涨1.89%至0.054元。