市场聚焦于人工智能（AI）晶片龙头英伟达（Nvidia）最新业绩之际，美国三大股指均面临微幅下滑。

道琼斯工业指数下跌0.21%；纳斯达克、标普500指数则分别下滑0.08%以及0.02%。

英伟达已在美国时间星期三（8月26日）公布2027财政年次季业绩，净利同比大涨126%至596亿8800万美元；营收则同比走高106%至962亿2100万美元。

英伟达创始人兼执行长黄仁勋指出，AI基础设施的需求正在加速。“如今，我们正迎来一个AI实验室和初创企业蓬勃发展的黄金年代，多家前沿AI实验室同步扩大规模，实体AI也开始投入运行。”

另一方面，反映美国通胀水平的个人消费支出（PCE），在7月同比上升3.7%，剔除掉能源和食品价格的核心个人消费支出，则同比上升3.3%，双双符合市场预期。

上述数据出炉之后，美国联邦储备局升息的概率有所回调。据芝加哥商品交易所FedWatch工具的资料，美联储在9月16日升息25个基点的概率为36.5%，过去一星期长时间站在40%左右。

以下是星期四（27日）可关注股票：

1）胜科工业（Sembcorp Industries）独资子公司Sembcorp Green Infra已在星期三，就首次公开售股（IPO）向印度证券交易委员会、印度证券交易所等提交草拟红鲱鱼招股说明书（Draft Red Herring Prospectus）。

胜科工业星期四发文告指出，这项上市活动能否顺利进行，取决于当前市场状况、监管单位的批准等因素。“目前尚未针对是否进行上市作出最终决定，因此无法保证此次上市一定会进行或完成。”

胜科工业股价在星期二上扬1.16%至6.12元。

2）由于运营开支减少，康盛医疗集团（Thomson Medical Group）2026财年下半年亏损1946万元，较前一年的3468万元收窄45.7%。

集团星期三闭市后发布业绩报告时指出，收购远东越南医疗集团（Far East Medical Vietnam）产生的商誉减值亏损减少，促使其他营运开支减少。

截至6月底，下半年营收达2亿零700万元，比上一年同期的1亿9560万元，增长5.8%。这主要归功于新加坡业务收入提升、减少对企业客户提供折扣，以及马来西亚肿瘤中心贡献收入。

集团股价星期三上涨1.89%至5.4分。

3）主板挂牌的半导体公司微机械（Micro-Mechanics）2026财政年末季净利同比大增65.7%，报527万元；全年净利达到1590万元，同比增长28.3%。

微机械全年营收增长15.8%，至7550万元，主要得益于耗材工具业务的增长。此外，晶圆制造设备销售额也有所增长。

公司计划派发每股3分的年终股息，2026财年的总派息达到每股6分，派息率为52.4%。

微机械星期三闭市收报2.79元，下跌0.71%。

4）新科工程（ST Engineering）获得台湾桃园捷运绿线延伸项目管理、系统整合的合同，总值7亿5000万元。项目预计在今年第四季启动，并将在七年内完成交付。

新科工程星期三发文告指出，公司与韩国现代Rotem公司（Hyundai Rotem）组成的财团，在今年8月获得这份合同。

目前，新科工程为桃园捷运绿线提供铁路电子解决方案服务。上述新合约将进一步扩大集团在台湾铁路发展的参与度。

新科工程股价星期三收报10.58元，下跌1.21%。