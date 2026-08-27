房地产管理服务公司贤能集团（LHN Group）2026财政年第三季的工业空间出租率、Coliwoo共享居住（co-living）平均入住率双双超过93%。

集团星期四（8月27日）发布业务进展报告时指出，截至今年6月30日，工业空间出租率达97.7%；住宅房地产组合维持3897间房间，其中Coliwoo共享居住的平均入住率为93.7%。

截至6月底，集团管理超过190万平方英尺的工业房地产，以及超过30万平方英尺的商业房地产。

此外，综合设施管理业务的客户组合增至134个，活跃合约达326份。

集团指出，共享居住业务持续保持稳健，多个筹备中的项目也按计划推进。集团也预计，随着Coliwoo Resort Changi等项目稳步推进，到了今年底，新加坡客房数量可增至约4000间。

集团也已设下目标，到了2030年，让新加坡客房数量达到1万间。

“集团也在新加坡以外，继续探索高增长城市的机遇，并严守轻资产模式。”