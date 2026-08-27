汇丰控股（HSBC）计划重组在新加坡的业务，将主要银行业务整合至一个实体，以简化运营架构。彭博社报道，据知情人士透露，汇丰拟把本地批发银行、零售银行，以及私人银行业务整合在同一实体旗下。

知情人士说，由于相关事项未公开，他们不愿具名。

汇丰发言人说：“我们持续检讨组织架构，以寻求简化的机会。”发言人同时指出，汇丰在亚太区的所有银行实体仍由香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd）持有、管理和负责，目前没有计划改变这一安排。

这项计划是汇丰近两年来重组的一部分。自2024年9月艾桥智（Georges Elhedery）出任集团首席执行官以来，汇丰已关闭、合并及出售多项业务，以简化业务架构和降低成本。今年7月，汇丰同意以21亿美元（约28亿新元）出售旗下新加坡保险业务。

汇丰在2016年5月把新加坡零售银行及财富管理业务本地注册为汇丰银行（新加坡）有限公司（HSBC Bank (Singapore) Ltd），同时也通过主要亚洲实体香港上海汇丰银行有限公司在新加坡设有分行。

尽管计划整合业务，汇丰仍持续投资新加坡，包括计划在本地设立全球人工智能中心，并招聘超过100名人工智能专业人员。

汇丰此次调整在企业架构上有先例。竞争对手渣打集团（Standard Chartered）在2019年把新加坡业务整合至本地注册子公司，以新加坡和香港作为双核心枢纽，简化业务网络并削减成本。

从业务规模来看，汇丰在新加坡的业务远小于香港。2026年上半年，汇丰在新加坡取得7亿7400万美元税前利润，香港则为78亿美元。汇丰在新加坡约有3600名员工，批发贷款规模为218亿美元；香港则有超过3万名员工，批发贷款规模达1440亿美元。

汇丰近年来也面临业务过度集中于香港的担忧。随着地缘政治风险升温，香港作为汇丰最大盈利来源的重要性受到关注。今年，汇丰完成以140亿美元私有化恒生银行的交易，进一步扩大在香港的业务版图。