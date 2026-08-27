大华银行（UOB）将发行总额10亿欧元（约15亿新元）为期两年和五年的双期限担保债券（dual-tranche covered bond）。这也是亚洲发行人首次发行双期限欧元担保债券。

这两批债券发行日预计在9月8日，是通过大华150亿美元的全球担保债券计划下发行，进一步巩固集团在欧洲担保债券市场的地位，同时强化多元的融资平台。

为期两年的担保债券固定年利率3.118%，每年年底支付一次利息，在2028年9月8日到期。债券的定价为中期掉期利率（mid-swaps）加七个基点，比新加坡二级市场上可比债券的水平低约五个基点。

另一批五年期债券的固定利率为3.342%，同样是每年年底支付一次利息，在2031年9月8日到期。定价为中期掉期利率加24个基点，估价新债发行溢价为零。

大华星期四（8月27日）开市前发公告说，这次发行获得投资者强劲认购。债券推出的四小时内，订单总额一度超过42亿5000万欧元，最终订单簿约为39亿欧元，超额认购约三倍。

得益于认购需求强劲，大华收紧两批债券的定价。两年期债券定价收窄八个基点，五年期债券则收窄六个基点，让银行能够锁定“历史上极低的融资利差”，获得极具吸引力的融资成本。

债券的利息和本金支付由Glacier Eighty提供担保。

这批债券预计将获得穆迪投资者服务（Moody’s Investors Service）的Aaa评级，以及标普全球评级公司（S&P Global Ratings）的AAA评级。

大华透露，这次发行的双期限债券成功吸引多元化的投资者群体。

两年期债券共获得20亿欧元的订单，最大的投资者是银行，获得56%配额。基金经理占20%，中央银行和官方机构占12%，其他投资者则占12%。

五年期债券获得19亿欧元订单，主要受传统的机构投资者青睐。其中，基金经理获得41%的配额，中央银行和官方机构占26%，银行和其他投资者各占23%和10%。

截至星期四午休时段，大华银行股价报40.59元，下跌0.88%。