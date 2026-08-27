自2020年3月开始停牌的美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）将于8月31日从新加坡交易所除牌退市。

信托管理公司星期四（8月27日）在新交所网站发公告说，已根据重组计划和确认令，将所有剩余资金汇回美国的清算信托（liquidating trust）。

信托清盘后，持有人将不会获得任何款项。

美鹰酒店信托于2019年5月在新加坡上市，每合订证券单位发行价为7.8美分，筹集超过4亿美元资金。

信托专注美国酒店领域，资产组合涵盖美国各类全方面服务酒店，其中包括游轮玛丽皇后号酒店（Queen Mary）。

上市不到一年，信托就陷入财务危机，随后在2021年6月获得美国破产法庭批准，以4亿8190万美元脱售在美国的14间酒店资产。

脱售的资产不包括加州长滩市游轮玛丽皇后号酒店。

2020年4月20日，新交所监管公司（SGX RegCo）针对美鹰酒店信托是否违反相关法规，以及上市规则一事展开调查。随后在2020年6月5日，金管局与商业事务局对美鹰酒店信托是否涉及违反证券与期货法，展开联合调查。

金管局在2024年5月17日指控美鹰酒店信托前总裁涉及信息披露相关罪行。