知情人士透露，美国政府正在调查总部位于新加坡的Apex Logistics，后者涉及参与将英伟达AI晶片走私至中国；此案可能导致美国首次对涉及参与非法半导体交易的运输公司采取行动。

彭博社引述知情人士报道，美国当局正在调查Apex是否曾运送由超微电脑制造的AI系统，从而违反美国的出口限制。由于涉及进行中的法律事务，知情人士要求匿名。

Apex是瑞士物流公司德迅（Kuehne+Nagel）旗下公司。

由于担心先进的AI晶片可能有利于中国军事发展，美国于2022年限制对华销售此类硬件。但这些规定未完全阻止中国企业取得这些炙手可热的零部件。相关管制催生出一套复杂的地下交易网络；美国政府在法律案件中指控，这套网络已将价值数十亿美元的英伟达晶片输送至这个全球第二大经济体。

亚洲一些政府也开始调查这个黑市，包括Apex总部所在的新加坡。新加坡指出，不会容忍有人利用该国来规避其他国家的出口管制。

Apex在一份声明中说，公司知悉美国政府“对Apex在2024年处理的少数几批货物表示关切并予以关注，这些货物可能涉及最终被转运至受禁地点的材料和设备”。

声明说，公司正全面配合美国方面的调查，并“致力于完全遵守”所有相关法规。Apex的瑞士母公司母公司德迅也证实，子公司正在配合美国方面的调查，但补充说，德迅本身“尚未受到当局联系”。