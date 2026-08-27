今年上半年，新加坡金融科技市场的投资大幅减少，一共完成53笔交易，总投资金额4亿9900万美元（约6亿3400万新元），与去年上半年97笔交易和14亿5000万美元的交易额相比差距明显，这也是我国近10年来表现最低迷的上半年。

国际专业服务公司毕马威（KPMG）星期四（8月27日）发布的2026年上半年“金融科技脉动”报告显示，在经历平淡的首季之后，新加坡第二季的金融科技交易量从26宗增加至27宗，交易额则从8800万美元大幅回弹至4亿1100万美元。

跨境支付依旧是主要投资领域，上半年录得三笔交易，共3亿3200万美元，但其中Airwallex的一笔3亿2000万美元交易，占了支付领域投资金额的绝大多数。这一情况与全球市场相同，投资者都倾向于选择高质量公司。

除了跨境支付，我国金融科技投资大多集中在数码资产与加密货币，以及人工智能（AI）与机器学习。主要投资对象是构建代币化、数码资产和人工智能基础设施的初创公司。这表明，尽管成长阶段的融资正在减少，但市场仍处于打基础的成形阶段。

纵观全球，在付款公司Global Payments收购Worldpay的交易带动下，全球金融科技总交易金额，从去年下半年的722亿美元增加至1031亿美元，但交易量从2500宗减少至2100宗。

交易量减少、交易额增多，显示投资者继续将资金集中在业务模式成熟、历经考验的大型金融科技公司交易。

在细分领域中，支付领域同样占了上半年全球金融科技交易的最大份额，达447亿美元，接着是数码资产（111亿美元）、保险科技（37亿美元）和监管科技（29亿美元）。

人工智能相关的投资共有800笔，投资金额达214亿美元，只比2025全年取得的236亿美元略低。

全球金融科技投资下半年料呈现五大趋势

展望下半年，报告预测全球金融科技投资将呈现五大趋势。首先，随着稳定币和数码资产日益受到关注，基础设施将成为优先的投资领域。

其次，虽然投资者对人工智能的兴趣加强，但投资取向也变得更加注重价值。因此，更多的投资可能会从试点项目，转向那些能够证明自身创造价值能力的投资项目和初创企业。

报告也预测，金融科技细分领域，尤其是支付领域的整合将加剧。私募股权投资者或转趋更活跃，找寻机会对那些未能吸引投资或取得市场份额的困境企业，进行整合与合并以提升竞争力。

此外，人们将越来越关注数码身份管理、网络安全，以及其他金融服务基础设施领域的开发自主权和区域性解决方案。