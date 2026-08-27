海庭（Seatrium）负责承建的巴西国营石油公司（Petrobras）80号及82号浮式生产储油船（FPSO）即将启程，这是全球规模最大的浮式生产储油船之一，可推动巴西全国石油产量提高10%。

海庭星期四（8月27日）发文告指出，上述浮式生产储油船的启程，标志着公司与巴西国营石油公司长达数十年的合作关系，再创下另一个重要里程碑。

文告也透露，每艘浮式生产储油船的每日产能为22.5万桶石油，每日也可处理1200万立方米天然气。

海庭首席执行官王能耀说：“过去30年来，我们积极满足巴西国营石油公司的需求，支持他们成为全球能源领域领导者的雄心。我们感谢巴西国营石油公司给予的信心，并希望继续携手创造新的可能。”

文告透露，自1999年在巴西建立业务以来，海庭已投资接近20亿元，用于增强产能以及支持巴西海上能源产业的发展。

“凭借三座世界级船厂、超过1万2000名员工以及稳健的供应链，海庭仍处于有利位置，可继续支持巴西国营石油公司，以及巴西海上能源领域的发展。”

截至星期四下午4时30分，海庭涨0.92%至2.20元。