新加坡股市获利回吐，海峡时报指数下滑37.47点或0.65%，报5684.12点。

亚洲股市起落参半，美国晶片公司英伟达（Nvidia）最新财报超预期，点燃市场情绪，带动韩国、日本、中国台湾等科技股权重较高的市场集体走高。

韩国KOSPI收涨1.53%，报6912.37点。三星电子（Samsung Electronics）股价上升1.72%；SK海力士（SK Hynix）则下跌0.95%。

香港、东京和悉尼分别收跌0.34%、0.2%和1.02%。上海和台北则升1.13%和0.31%。

FSM Global研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊接受《联合早报》访问时指出，亚洲市场主要受到科技股利好的支撑。

至于海指退低，这在陈秋伊看来，是健康的市场回调，不意味着市场基本面变差。海指此前连创新高，在近期大涨之后，部分投资者售股套现是正常现象。

“因此，我们对新加坡股市的前景依旧保持乐观。支撑新股的核心红利依然存在，包括银行板块盈利稳健、工业板块增长强劲、新加坡在全球人工智能和半导体供应链中的地位不断提升，以及资本市场活跃度持续改善。”

中东军事冲突对全球经济形成压力，美国和日本也面对物价上涨的影响。

据大华继显分析师许建华观察，金融条件有所收紧。在这种情况下，他建议投资者关注从更高债券收益率受惠的华侨银行（OCBC）、以及通过再循环资产创造价值的吉宝有限公司（Keppel Ltd）、新电信（Singtel）和城市发展（CDL）。

“他认为，投资者应避开高杠杆公司，特别是负债中包括美元和日元贷款的企业，如丰益国际（Wilmar）、星和（StarHub）及泰国酿酒（Thai Beverage）。”

新加坡股市星期四全天全场交易量达10亿5000万股，交易总额为16亿1000万元；下跌股246只，上升股229只。

跌幅最大的海指成分股有云顶新加坡（Genting Singapore）、华侨银行、华业集团（UOL），分别下滑2.33%、1.72%和1.28%，报0.63元、30.90元和9.25元。

上升股包括创业公司（Venture）、泰国酿酒和新科工程（ST Engineering），分别收涨1.67%、1.09%和1.04%，报17.08元、0.465元和10.69元。