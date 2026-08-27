香格里拉亚洲（Shangri-La Asia）的房地产经营业务表现优异，推动2026财年上半年净利同比大涨53.7%。董事会建议派发每股5港分（1新分）的中期股息。

根据集团在星期四（8月27日）闭市后发布上半年业绩报告，截至6月底，集团净利同比增长53.7%至8898万美元（约1亿1316万新元）。

酒店业务盈利上升22.5%，这有赖于香港和斯里兰卡的酒店盈利上升，但在中国大陆的酒店蒙受亏损以及菲律宾的酒店盈利减少，抵消了部分盈利涨幅。

酒店管理与相关服务和房地产投资业务的盈利，分别上升33.8%和0.6%。

用于销售的房地产开发业务和其他业务蒙受100万美元的损失。这略微影响了整体的房地产经营业务表现，盈利增长9.4%至1亿7110万美元。

集团上半年总营收录得11亿2400万美元，同比上涨6.4%。

每股盈利为2.5美分，高于去年同期的1.63美分；每股净资产值为1.51美分，与去年12月底的1.50美分相近。

香格里拉亚洲股价星期四上升1.87%，报4.35港元。