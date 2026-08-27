副总理兼贸工部长颜金勇本周访美期间，就美国针对强迫劳动和产能过剩的301条款行动和调查，与美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）会谈。他向美方强调，新加坡不存在强迫劳动或产能过剩。

颜金勇星期四（8月27日）在新加坡经济学会成立70周年晚宴的对话会上，谈到刚结束的两天访问。他透露，他向美方解释，新加坡本身不存在强迫劳动，但理解美国担心强迫劳动生产的商品经新加坡进口或交易。

他说，新加坡是国际贸易枢纽，贸易对经济至关重要，相关问题不能由一个国家单独解决。

“我们需要继续探索如何找到一个切实可行的方案，以使我们能获得关税优惠，同时消除美国对强迫劳动产品流入新加坡的担忧。”

对于美国针对“结构性产能过剩”的301条款调查，颜金勇强调，新加坡资源有限，须尽可能充分利用产能，并不存在产能过剩。

目前，美国贸易代表办公室正针对包括新加坡在内的16个经济体，就制造业结构性产能过剩和生产问题展开301条款调查。

颜金勇说，新加坡国内市场规模有限，企业要实现具有经济效益的规模化生产就须出口，因此出现贸易顺差，这不能简单等同于产能过剩。他补充说，美国对新加坡也有贸易顺差。

颜金勇说，美方代表理解我国的解释。目前调查还没有最终结论，当局会继续关注进展。

新加坡不容利用转运规避关税

另外，针对美国日前把新加坡列为可能涉及中国“影子转运网络”的第三类经济体，颜金勇说，新加坡已向美方说明，作为航运和贸易枢纽，新加坡对商品原产地申报有严格规定。

他说，新加坡近期也对涉嫌虚假申报原产地的企业采取法律行动，这正向美国以及其他贸易伙伴表明，新加坡严肃看待原产地规则。

他说，新加坡不会支持通过转运或虚假申报，来绕过关税壁垒的做法。“作为一个贸易中心，信誉和信任对新加坡至关重要。”

谈到美国关税政策的长期影响，颜金勇指出，关税最终会推高各方成本。更值得担忧的是，其他国家也效仿美国，更随意使用关税工具。

他说：“这一定有害，因为它破坏了基于规则的贸易秩序。至于是否损害美国经济本身，还有待观察。”

除了贸易问题，颜金勇也透露，此行他也与美方讨论人工智能（AI）治理等合作领域，并探讨明年新加坡担任亚细安轮值主席国期间，进一步推动新加坡和亚细安与美国合作的可能。

对话会上，颜金勇也谈到今年国庆群众大会上宣布的新政策，包括增加激励生育的措施。

他说，生育是个人决定，但政府有必要表明愿意承担养育孩子的成本，以鼓励人们做出生育更多孩子的决定。“这是我们所希望的，至于能否成功，时间会给出答案。”