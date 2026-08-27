以新加坡为总部的卫星通信公司Astrum Space Inc将通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并，在纽约交易所上市，这宗交易使Astrum Space估值达10亿美元（约12亿7000万新元）。

Astrum Space星期四（8月27日）宣布，公司已与特殊目的收购公司Black Spade Acquisition III签署合并协议。合并交易完成后，公司将改名为Astrum Space Company，并在纽约交易所挂牌。

合并双方的联合文告说，这宗合并使Astrum Space的估值达约10亿美元，交易预计在2026年底完成，但需获得监管机构和股东的批准，并满足其他惯例成交条件。届时，Astrum Space现有股东将持有合并公司超过80%的股权。

另一方面，路透社报道说，马斯克（Elon Musk）的SpaceX公司在美国纳斯达克交易所成功上市后，投资者对航天领域的兴趣激增，提振了市场对未来航天和卫星公司上市前景的乐观情绪。

Astrum Space正在开发一个卫星网络，可以将数据直接发送到亚太地区的各种设备。

它计划将服务批发给移动电信公司、广播公司、政府机构和企业，并利用它的地球静止轨道卫星（GEO satellite）作为补充广播层，同时覆盖众多用户。