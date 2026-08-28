人工智能（AI）浪潮席卷各行各业，本地中小企业如何在提升效率、控制成本的同时，不让员工在转型中掉队？

人工智能是近来各行各业雇主与员工都极为关注的课题，不少本地中小企业也走到了转型的关键十字路口。

为推动人工智能发展，我国政府今年2月宣布成立由黄循财总理领导的全国人工智能理事会，统筹国家人工智能发展战略。与此同时，政府也将通过全国人工智能赋能计划，支持企业采纳人工智能，并培养兼具专业知识与人工智能应用能力的“双通人才”。

面对瞬息万变的市场，如何权衡引用科技的成本和回报，让科技真正帮上忙，同时又守住企业最珍贵的人情味与核心价值，是每位企业雇主都在思考的现实难题。

本文邀请五名中小企业雇主分享各自在转型和创新科技使用方面的经验，带领并携手员工和团队共创双赢的心得。

本地企业可通过技能及人力发展局（Skills and Workforce Development Agency，简称 SWDA）推出的企业劳动力转型配套（Enterprise Workforce Transformation Package，简称EWTP）获得支持。

企业①：守住古早味 善用AI提升服务

“嘻记香港大排档”（Hey Kee）创办人蔡咏颔（右四）表示，AI技术可助提升餐饮业客服体验。（受访者提供）

曾是金融业专才的蔡咏颔，继几年前成功将云南最大连锁餐饮品牌引入本地后，2024年1月与本地著名煮炒“扬名海鲜”创办人江霖凡联手打造了餐饮品牌“嘻记香港大排档”（Hey Kee），主打上世纪八九十年代港式大排档的怀旧风。

蔡咏颔认为，餐饮业要走得长远，必须在传统和现代之间取得平衡。

在嘻记，食客能看见富有时代感的复古马赛克瓷砖、红皮椅和绿色桌面，但餐厅全面采用iPad点单、开放线上定位，也会对传统菜品进行时尚演绎，例如将传统脆皮烧鸡下容易受潮软化的虾饼，替换为年轻人更爱的薯片。

“虽说客户吃的是场景回味，但实质吃的肯定要美味。如果不迎合时代去吸引年轻一代消费者的口味，餐馆很难生存下去。”

在科技采用方面，蔡咏颔透露，正在与供应商研发能记录会员或熟客客制化饮食习惯的系统，不论是“少油、少辣”还是“免葱”，员工一刷会员号码就能获取相关信息。

“我们也在教员工如何用ChatGPT来优化与顾客在线上的对话，让AI教他们如何把话说得更好、给顾客的回复更专业、温馨。这些都是我们善用科技提升客户体验的一部分。”

企业②：科技是辅助 决策仍靠人

海格恩（Hegen）创办人兼首席执行官曾毓文（中）致力打造理念契合的团队。（新报业媒体）

本地母婴品牌海格恩（Hegen）创办人兼首席执行官曾毓文认为，企业若要经得起风浪，首要的根基不是技术，而是公司文化。在过去几年里，她致力引导团队进行企业文化转型，打造一个在诚信和正能量等共同价值观上高度契合的核心团队。过程中，也不可避免地带来了一些人事变动。

她坦言，本地中小企业人才资源库相对有限，一人经常得身兼多职，更何况愿意加入母婴市场的人才更是屈指可数。

“AI其实可以助我们打破这样的瓶颈，例如将那些重复、繁琐的运营工作交给AI系统处理，员工就可以把省下的时间和精力转移到战略思考与商业决策上。”

然而并非所有员工都能立即接受新科技的引入。

曾毓文举例，以前要构思一个产品系列的营销企划，往往需要耗费数周甚至数月时间四处收集样本、拼凑并构思“情绪板”（mood board）等，但在AI系统辅助下，只需输入大致创意想法和目标色调，几秒钟内便能生成无数个灵感和配色方案，将企划筹备期缩短了一半以上。但也难免会导致一些设计师担心，是否会被AI取代。

“他们的焦虑是可以理解的。为此，我们也有一套使用AI的原则——即AI是辅助将工作效率提高，但绝对不能替代我们的判断力。例如AI确实能在几秒钟提供无数个灵感和色调方案，但最终的审美判断、企划方向和决策拍板定案等，仍然必须掌握在我们有血有肉的设计团队手中。”

企业③：时间即金钱 以科技省下宝贵资源

网红兼DU Media创办人马一朵（左）和同为内容创作者的伙伴黄湘淋。（受访者提供）

身兼导演、内容创作者、室内设计老板等多重身份的网红兼DU Media创办人马一朵认为，时间即是金钱，因此在中小企业的日常运营中，任何可以被自动化解决的繁琐流程，都应设法交给科技代劳，为团队省下最宝贵的资源。

他举例，在室内设计业务中，以前设计师要跟承包商或五金商订货，必须手动登录不同的网站，逐项核对并下单，极其费时。引进AI技术开发了一个专属聊天机器人（chatbot）后，团队现在只需通过简单的文字对话，机器人就能自动处理繁琐的订货流程，整体节省了至少20%的时间。

而在新媒体内容创作方面，过去主创人员需要在编辑工作室里讨论剧本和新闻选题等，往往需要花费20到30个小时。如今有了AI系统辅助进行“创意对撞”，也让前期制作和创意构思时间缩短了一半。

谈及如何带领团队采纳新科技，他指出：“我们召集全体员工坐下来，手把手教他们怎么用，并不断向他们解释：用AI是为了让工作更容易、更准确。AI是为了让员工重新去做人应该做的、真正有意义的事。”

企业④：AI配专业经验 巩固核心价值

食光传媒总监兼创始人王倍诗（后排左二）与团队，专注于AI无法复制的“人类层面”技能。（受访者提供）

食光传媒（C.O Enterprise）创始人兼总监王倍诗意识到，单靠生产速度与制作成本，企业如今已无法与AI抗衡。

作为一家主打餐饮业创意营销的企业，她坦言，在采用新科技之初，团队面临的最大挑战就是客户经常将他们的服务与AI进行比较，质疑既然AI能在几秒钟内以极低成本生成内容，为何还需要付费聘请专业团队。

而这也促使她和团队重新审视自身真正的核心价值，既然不能与AI拼速度，不如将业务重心转向战略决策，专注于无法被科技轻易复制的“人类层面”，包括对餐饮业务的深刻理解、品牌战略的制定，以及建立与消费者的情感连接等。

“AI确实可以在几秒钟内为餐饮品牌生成20个社交媒体点子，但它并不一定了解哪个点子符合该品牌的定位，消费者的行为习惯如何，或者该营销企划是否真的对业务有所帮助。”

她相信，最终能够生存下来的企业，不一定是拥有最顶尖技术的公司，而是那些愿意不断进化，同时坚守自身独特优势、保持与众不同的企业。

企业⑤：勿把“混乱”自动化 数码模拟助企业突围

本地罐头鲍鱼老字号品牌“全家福”创办人张荣发（右）将经营30多年的品牌顶让给“德生”海味铺第二代接班人薛建兴（左）。（档案照片）

荣升食品工业总裁薛建兴博士，同时也是本地高科技公司Aegis SimForge的创始人兼总裁。兼具科技与传统行业实际经验的他认为，中小企业采纳AI时的首要黄金法则，就是莫将“混乱”自动化。

薛建兴在回归传统家族企业前，曾于微软等海外顶尖科技企业深耕多年。他直言，盲目追逐科技而忽略实际痛点是转型的最大误区。他建议，企业应先找出日常运营中损耗时间或人力的特定工作流，如需求预测或库存管理，把AI直接对准这个瓶颈，先解决业务摩擦，再让技术跟进。

他比喻，正如飞机建造前需在风洞中进行模拟测试观察机翼承受力，AI模拟技术就像企业策略的“数码风洞”，能让中小型企业在投入真金白银前，直接在电脑屏幕上对扩张策略和新产品进行“压力测试”与评估。

“大企业输得起，可以花钱去买经验，但中小企业必须在花钱前就学到经验。对成长型企业而言，避开一次灾难性的扩张决定，其价值远远超过用AI自动写一百封日常电子邮件。”

新加坡中小企业商会：转型期需给商家‘喘息空间’

“.....让他们（员工）清楚看到转型后的岗位提升与个人成长，员工心里踏实了，自然就更有底气去拥抱新科技。”——新加坡中小企业商会会长洪煜

新加坡中小企业商会（ASME）会长洪煜指出，转型固然有助企业的长远发展，但要推动中小企业转型，就需先思考这些企业普遍面临的困境。

“很多小商家天天要应付的是如何才能生存下去的现实，他们每天忙着应对来自瞬息万变的市场、外部地缘政治和日常运营等压力。虽说转型必然是为企业好，但在过程中也必须给这些中小企业一定的‘喘息空间’，让他们有信心转型并不会对他们的日常业务造成太多干扰或妥协、消耗太多本就有限的精力和时间、或牺牲本就紧张的利润空间。”

他认为，鼓励雇主通过政府支援展开转型之旅的方式之一，就是扶持方案的申请和执行化繁为简。

谈及转型或采用新科技带来的抵触，洪煜建议，雇主多帮助员工看清他们在企业里更长远的发展，而不只是眼前的一小步。

“员工的恐惧往往来自未知，比如担心学了AI之后，下一步是不是就要被解雇了。如果企业能够为员工勾勒出更长远的职业路径，让他们清楚看到转型后的岗位提升与个人成长，员工心里踏实了，自然就更有底气去拥抱新科技。”

企业劳动力转型配套 提供一站式援助

有意转型，却不知从何下手的企业，可通过技能及人力发展局推出的企业劳动力转型配套（Enterprise Workforce Transformation Package，简称EWTP）获得支持。

今年7月1日正式成立的新法定机构SWDA，由原本的劳动力发展局（WSG）和精深技能发展局（SSG）合并而成。

在转型配套下，企业可通过单一渠道在三方面获得支援：全方位定制咨询、资金扶持，以及简化转型旅程。

【本文由技能及人力发展局呈献】