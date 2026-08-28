新交所主板挂牌公司福根集团（Frencken Group）宣布配售总值1亿元新股的计划，以筹集资金用于扩充业务和进行收购与合并，每股售价2.2687元。

这个每股售价比8月25日公司股票的交易量加权平均价2.5207元还低了10%。

福根集团星期四（8月27日）晚上透露，公司计划配售总计4408万1591股新股，占现有股本和扩大后股本的10.3%和9.3%，并已签约委托马来亚银行证券公司（Maybank Securities）为独家配售代理。这个配售计划并没被包销。

这家精密工程集团为跨国公司客户生产高度精密的零部件、模块和完整子系统。它表示配售新股所筹得的资金将用于支持集团扩充业务，包括增强集团的制造能力，以及机械电子业务部和先进塑料解决方案业务部的生产能力。

集团的机械电子业务（包括集团的半导体业务）贡献了集团2026财年上半年的大部分营收。这个部门上半年的营收为3亿8340万元，占集团4亿2780万元总营收的90.1%。

公司指出，这次集资所得将增强集团的财务实力，使其“更有能力、更灵活地把握”战略投资、并购、合资、战略联盟以及其他增长机遇，并能及时把握这些机会。

这是集团拓展新业务引擎、推动长期可持续增长战略的一部分。

这次配股所得款额的90%（扣除费用后为8740万元）将用于业务扩张，并增强集团的财务实力。配股计划预计将于9月3日完成。

福根集团股票星期二收于每股2.54元。公司于星期三开盘前申请暂停交易，星期五（28日）将恢复交易。