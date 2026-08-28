人工智能（AI）晶片龙头英伟达（Nvidia）交出亮眼业绩，且给出强劲的指引，提振了投资者对AI领域的信心。美国三大股指一同上扬。

纳斯达克指数走高1.57%；标普500指数以及道琼斯工业指数，则分别上升0.72%以及0.20%。

英伟达在美国时间星期三（8月26日）公布2027财政年次季业绩，净利同比大涨126%至596亿8800万美元（约759亿新元）；营收则同比走高106%至962亿2100万美元。整体业绩表现超出市场预期。

同时英伟达管理层为2027财年第三季给出的营收指引，介于1058亿至1102亿美元之间，高于市场预估的1052亿美元，反映出管理层对行业前景的信心。

电子交易平台eToro全球市场策略师阿科纳（Lale Akoner）说：“英伟达的业绩显示，AI热潮并没有失去需求。”

摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔（Joseph Moore）也说：“我们预计英伟达将继续突破更高增长的障碍。”

受投资者追捧，英伟达股价大涨超过8%；晶片设计公司博通、晶片制造公司英特尔（Intel）股价双双上扬逾4%。

以下是星期五（28日）可关注股票：

1）国浩房地产（GuocoLand）在2026财政年下半年取得净利979万元，同比萎缩70%；营收也同比下滑29%至6亿4202万元。

全年来看，国浩房地产净利同比下跌11%至9520万元；营收减少25%至14亿3396万元。同时，国浩房地产建议为2026财年派发终期股息每股8分，高于2025财年的7分。

国浩房地产星期五发布业绩报告时指出，虽然在2026财年推出的新项目销售强劲，但住宅项目的大部分收入尚未计入，这些项目仍处于建造初期。

国浩房地产星期四（27日）股价下滑0.44%至2.25元。

2）为可再生能源领域提供人力资源的本地挂牌企业Sheffield Green，在2026财年下半年取得净利接近98万美元，同比增长12%；营收同比上扬6%至1102万美元。

全年来看，Sheffield Green净利上扬51%至147万美元；营收走高20%至2318万美元。公司同时建议为2026财年派发每股0.30分的终期股息，如此一来，全年派息额将达到0.50分。

Sheffield Green星期四收报0.15元，无涨跌。

3）友联钢铁控股（Union Steel Holdings）2026财年下半年净利同比下滑39%至213万元；营收则同比上扬7%至5015万元。

全年净利同比减少29%至674万元；累计营收则同比增长1%至1亿零726万元。友联钢铁控股星期四股价上涨7.37%至0.51元。

4）新交所主板挂牌公司福根集团（Frencken Group）宣布配售总值1亿元新股的计划，以筹集资金扩充业务和进行并购，每股售价2.2687元。

这个每股售价比8月25日公司股票的交易量加权平均价2.5207元还低了10%。

福根集团星期四透露，公司计划配售总计4408万1591股新股，占现有股本和扩大后股本的10.3%和9.3%，并已签约委托马来亚银行证券公司（Maybank Securities）为独家配售代理。这个配售计划并没被包销。

集团说，配售新股所筹得的资金将用于支持集团扩充业务，包括增强集团的制造能力，以及机械电子业务部和先进塑料解决方案业务部的生产能力。

更多新加坡股市信息，请点击这里前往。