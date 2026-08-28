国浩房地产（GuocoLand）在2026财年下半年取得净利979万元，同比萎缩70%；营收也同比下滑29%至6亿4202万元。

全年来看，国浩房地产净利同比下跌11%至9520万元；营收减少25%至14亿3396万元。同时，国浩房地产建议为2026财年派发终期股息每股8分，高于2025财年的7分。

国浩房地产星期五（8月28日）发布业绩报告时指出，虽然在2026财年推出的新项目销售强劲，但住宅项目的大部分收入尚未计入，这些项目仍处于建造初期。

在2026财年，集团房地产发展收入同比萎缩32%至10亿7000万元。同时集团也说，由于Springleaf Residence和Faber Residence等新加坡合资住宅项目采用权益法入账，因此相关收入并未计入集团房地产发展收入。

至于房地产投资板块，收入同比增长4%至2亿9250万元，这主要归功于国浩大厦（Guoco Tower）、国浩时代城（Guoco Midtown）、20号甲级商业大厦（20 Collyer Quay）的支撑。

集团续指，今年1月正式开业的曲水伦庭（Lentor Modern）商场，随着租约逐步生效，将为集团增添经常收入。

集团首席执行官郑馨尧指出，房地产发展和投资业务持续表现良好，在新加坡投资的房地产接近满租。“同时，我们的住宅项目推出时，也迎来非常好的销售表现，大部分已售出的项目将随着工程进展，在未来数年为集团带来盈利贡献。”

谈及中国市场，郑馨尧说，已重新对住宅投资组合进行审慎评估，“随着中国业务大部分的财务风险已获得处理，我们已做好准备，在所有市场寻求能够为股东创造长期价值的机遇。”

国浩房地产星期四（27日）股价下滑0.44%至2.25元。