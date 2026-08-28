能源与化学公司亚狮达（Aster）已同意收购燃料储存和基础设施合资公司Changi Airport Fuel Hydrant Installation（简称CAFHI）部分股权，进军航空燃油市场。

亚狮达星期五（8月28日）发文告指出，成为CAFHI股东后，亚狮达将与其他主要能源公司，一同直接向国际航空公司供应航空燃油。

这项交易须获得相关监管单位批准。亚狮达也尚未公布交易价和具体股权。

文告说：“收购CAFHI的股权，是亚狮达插旗航空燃油业务的重要一步。我们会透过炼油和存储业务，以及不断增强的可持续航空燃料能力，支持新加坡及区域航空业不断变化的能源需求，为全球领先的航空枢纽之一提供服务。”

此外亚狮达也说，上述投资与自身不断扩大的可持续航空燃料能力，相辅相成。

亚狮达印度尼西亚最大石油化工企业詹德拉阿斯利太平洋（PT Chandra Asri Pacific）与全球大宗商品交易巨头瑞士嘉能可（Glencore）合资成立的公司。它至今已收购了蚬壳（Shell）在毛广岛的炼油厂和乙烯裂化厂、裕廊岛下游化工厂，以及裕廊岛一座聚乙烯厂。

亚狮达也正与以太燃料（Aether Fuels）合作，在毛广岛（Pulau Bukom）开发下一代可持续航空燃料设施，同时也与吉宝（Keppel）合作，评估在裕廊岛建造乙醇制喷气燃料设施的可行性。