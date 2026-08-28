纳斯达克上市公司Ohmyhome Limited的股东通过50股合并为1股的股份合并计划，以避免因股价低于1美元而面临退市风险。

公司在星期四（8月20日）的特别股东大会上通过合股议案。

Ohmyhome股价截至星期四（27日）收市报7.6美分，远低于2023年首次公开售股时的4美元。它近期股价也连续30个交易日低于这个水平，因此未达到继续上市的最低股价要求。

上市公司的实际控制人另有其人？

Ohmyhome成立于2016年，由黄婉球（Rhonda Wong）和黄婉佩（Race Wong）姐妹创办。

Anthill Corporation是Ohmyhome Limited的主要股东。公司上市时，Anthill由黄氏姐妹俩各持50%。

黄婉球接受《联合早报》采访时透露，姐妹俩已在2025年出售Ohmyhome Limited的权益。

Ohmyhome 2025财年年报显示，Anthill的100%拥有人已改列李津豪（Lee Tsin Hau，音译）。

换言之，李津豪已成为Anthill背后的实际控制人，并间接控制其所持有的Ohmyhome Limited股份。不过，目前尚无公开文件交代股权何时、以什么代价及通过什么安排转让。

被问及新买家的背景，黄婉球仅向《联合早报》透露，双方是通过商业交易完成股份购买，没有进一步说明交易日期、金额及买家的个人背景。

今年6月，Ohmyhome Limited把旗下Ohmyhome（BVI）Limited的房地产业务，以1美元出售给黄氏姐妹的私人公司Sterling Oat Ltd。

上市公司目前主要经营数码营销服务，黄氏姐妹则继续经营被剥离的新加坡房地产相关业务。