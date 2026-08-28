Ohmyhome股东通过50股合1股计划 应对纳斯达克最低股价要求
纳斯达克规定，上市公司股价须维持在每股1美元或以上，否则将面临不符合继续上市规定的风险。 （路透社提供）
纳斯达克上市公司Ohmyhome Limited的股东通过50股合并为1股的股份合并计划，以避免因股价低于1美元而面临退市风险。
公司在星期四（8月20日）的特别股东大会上通过合股议案。
Ohmyhome股价截至星期四（27日）收市报7.6美分，远低于2023年首次公开售股时的4美元。它近期股价也连续30个交易日低于这个水平，因此未达到继续上市的最低股价要求。
上市公司的实际控制人另有其人？
Ohmyhome成立于2016年，由黄婉球（Rhonda Wong）和黄婉佩（Race Wong）姐妹创办。
Anthill Corporation是Ohmyhome Limited的主要股东。公司上市时，Anthill由黄氏姐妹俩各持50%。
黄婉球接受《联合早报》采访时透露，姐妹俩已在2025年出售Ohmyhome Limited的权益。
Ohmyhome 2025财年年报显示，Anthill的100%拥有人已改列李津豪（Lee Tsin Hau，音译）。
换言之，李津豪已成为Anthill背后的实际控制人，并间接控制其所持有的Ohmyhome Limited股份。不过，目前尚无公开文件交代股权何时、以什么代价及通过什么安排转让。
被问及新买家的背景，黄婉球仅向《联合早报》透露，双方是通过商业交易完成股份购买，没有进一步说明交易日期、金额及买家的个人背景。
今年6月，Ohmyhome Limited把旗下Ohmyhome（BVI）Limited的房地产业务，以1美元出售给黄氏姐妹的私人公司Sterling Oat Ltd。
上市公司目前主要经营数码营销服务，黄氏姐妹则继续经营被剥离的新加坡房地产相关业务。