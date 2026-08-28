会计与企业管制局（ACRA）与新加坡董事协会（SID）推出新的公司董事培训课程，帮助现任及有意担任董事的人士掌握相关知识和技能，更好地应对不断变化的企业治理环境。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期五（8月28日）在新加坡董事协会董事大会上，宣布推出这项“公司董事基础课程”（Company Director Fundamentals programme）。课程将在今年第四季开放报名。

英兰妮指出，健全的制度和高水平的企业治理标准，是新加坡作为可信赖商业枢纽享有良好声誉的重要基础。不过，要维持这一声誉，不能只依靠国家层面的制度，也有赖于值得信任的企业，更重要的是具备能力的董事。

她补充说，稳定的环境、健全的制度和良好的声誉，也吸引很多国际企业将注册地迁至新加坡，或在此拓展跨境业务。拥有外国董事或外资持股的企业，同样应熟悉并遵守新加坡在治理、透明度和法律方面的要求。

本次新推出的课程分为两个部分。第一部分是免费基础课程，以会计与企业管制局规定的董事责任为基础，并结合实际例子和案例研究，开放给所有现任及有意担任董事的人士，包括希望熟悉新加坡治理要求的外国董事。

希望进一步提升能力的董事，则可参加收费课程，内容涵盖董事职责、财务素养、董事会和股东决策、企业行动，以及环境、社会和治理（ESG）等领域。

气候变化已成为核心商业风险

英兰妮说，气候变化过去往往被视为企业责任议题，如今已成为核心商业风险，可能影响企业的实体资产、营运、供应链、融资渠道和长期商业模式。“能够认识到气候报告战略价值的董事会，将更有能力带领企业应对未来可能出现的各种冲击。”

会计与企业管制局和新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）此前已推出分阶段路线图，逐步落实强制性气候报告和鉴证要求，同时给予企业更多时间建立相关能力，为高质量披露做好准备。

会计与企业管制局目前也正就新加坡可持续披露准则草案展开公众咨询。英兰妮鼓励企业积极参与咨询。

英兰妮强调，面对地缘政治紧张、人工智能（AI）快速发展等变局，董事会必须做好重新调整的准备。不过，这并不意味着放弃良好治理的基本原则，而是要保留行之有效的做法，重新思考应如何把这些原则落实到实际工作中，同时针对未来方向作出调整。

她说：“优秀的董事，能够打造值得信赖且具有韧性的企业。值得信赖的企业则能强化我国资本市场，并巩固新加坡作为领先商业枢纽的地位。”