森联集团位于荷兰坪的新私宅项目昂宝苑（Amberwood at Holland），将在9月11日开放销售展厅供公众参观。项目共有212个单位，是荷兰坪新住宅区首个推出的新私宅项目。

这个99年地契项目位于荷兰连路（Holland Link），由11座四层和六层高的住宅楼组成，提供三卧房至五卧房单位，面积介于872平方英尺至1572平方英尺。

森联集团执行董事郭新明说，买家情绪会因项目而异，但他相信，昂宝苑仍会吸引以长期自住为目的的买家。

不过，发展商尚未公布昂宝苑各类单位的售价。

四卧房与五卧房单位设有私人电梯

三卧房和四卧房单位各有74个，五卧房单位则有64个。其中48个四卧房和五卧房单位设有私人电梯。

项目设施包括两个泳池和水疗设施，并且会设有一家托儿所。

昂宝苑位于美以美女子学校1公里范围内，并靠近阿尔柏王园地铁站。

森联集团旗下的森联置地和森联发展于2025年8月，以3亿6837万元标得项目地段。这个出价比第二高竞标价高22.2％。