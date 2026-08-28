在科技迅速发展、地缘政治重塑供应链，以及保护主义抬头的环境下，企业无法单靠自身建立所需的所有能力，而合作正成为越来越重要的增长动力。

副总理兼贸工部长颜金勇星期五（8月28日）为新加坡国际商会（SICC）第十届颁奖典礼和晚宴致辞时，指出这一点。

颜金勇说，企业目前面对更复杂的经营环境，包括人工智能（AI）等科技快速发展、供应链和贸易关系因地缘政治紧张局势而重塑，以及须在保持竞争力的同时推进脱碳。

他指出，在这样的环境下，企业的成功不仅取决于自身拥有的能力。“没有哪家公司能独自开发出所需的所有能力。成功将越来越取决于你自身拥有的能力，以及你如何利用他人的能力。”

例如，大型跨国企业拥有科技、资本和全球网络，但仍可受惠于本地企业和起步公司的专业知识和灵活性。

颜金勇认为，新加坡在促进合作方面具有优势。作为小型经济体，我国一直通过保持开放和与世界连接，把不同地方的人才、企业、资本和理念汇聚起来。

企业须在三方面加强合作

他指出，新加坡要进一步加强三个层面的合作，包括企业之间的合作、企业与科研创新生态系统之间的合作，以及跨境合作。

在企业合作方面，政府透过企业能力合作计划（Partnerships for Capability Transformation，简称PACT）支持企业发展供应商、共同创新和开拓新商机。

不过，颜金勇强调，最成功的合作关系不能单靠政府项目促成，而是企业看到共同商机，并投入时间和资源，让合作取得成果。

企业也须与大学、研究机构和高等学府建立更紧密联系，让有潜力的研究成果不只停留在实验室，而是能够经过测试、商业化并扩大规模。

颜金勇也指出，对新加坡企业而言，国际化并非额外选择。“我们的国内市场规模较小，有发展抱负的企业最终必须进军海外市场，但这充满挑战。企业须要了解当地客户、法规、供应链和商业环境的合作伙伴。”

他强调，政府将继续创造条件并提供支持，但归根结底，合作始于企业自身。“企业须要明确自身能够贡献什么、自身须要从其他方面获得什么，并愿意携手合作，共同创造有意义的成果。”

超过350名商界领袖、行业相关者和国际商界人士参与了星期五的颁奖典礼和晚宴。除了表彰在技术、可持续发展，以及工作场所转型方面的杰出项目，商会今年也新设一个跨境合作奖项。

获得这个奖项的是裕廊集团（JTC）、金利建筑（Kimly Construction），以及韩国公司SEN Engineering。它们合作开发技术，让预制混凝土梁无需通过螺栓或焊接即可安装，在加强工地安全和施工效率的同时，提高生产力，并缩短工程时间和降低成本。