美国联邦储备局主席沃什发表重要演讲前，亚洲市场弥漫着谨慎情绪，导致多个亚洲主要股市收低。

新加坡海峡时报指数星期五（8月28日）逆势上扬，上涨15.81点或0.28%，以5699.93点作收。

韩国KOSPI跌1.79%，终结连续三个交易日的涨势。投资者对美国的最新半导体关税和美联储利率政策感到担忧，令科技股遭抛售。

上海和深圳分别下滑0.11%和0.68%；日本、香港、台湾和悉尼则分别收涨0.41%、0.07%、0.77%和0.55%。

美国联邦储备局主席沃什（Kevin Warsh）于新加坡时间星期五晚上，在杰克逊霍尔（Jackson Hole）年会上第一次发表重要讲话。

辉立证券研究分析师欧斯曼（Hashim Osman Bin Jamsheed）接受《联合早报》访问时说：“杰克逊霍尔年会沃什演讲在即，市场观望情绪浓厚。外界期待这次演讲，能为美国利率指明下一步走向。”

星展集团研究高级外汇策略师黄昌诚预测，沃什不会针对债券市场提供明确指引。“如果政策指引不足，可能会加强市场认为美联储对债市波动冷眼旁观的看法；但如果指引过多，又可能损害沃什终结前瞻性指引的政策主张。”

新加坡股市星期五全天全场交易量为12亿股，交易总额15亿5000万元；下跌股290只，上升股253只。

海指成份股当中，跌幅最大的是星狮物流商产信托（Fraser Logistics & Commercial Trust）、胜科工业（Sembcorp Industries）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别收跌1.59%、1.31%和0.86%，报0.93元、6.01元和1.16元。

涨幅最大的包括丰益国际（Wilmar International）、新加坡交易所（SGX）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），分别上升1.06%、0.87%和0.82%，报3.81元、25.51元和4.90元。