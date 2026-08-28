面对科技和地缘政治环境变革，企业在更新董事会成员时，不应只以年龄或资历作为衡量标准，更重要的是确保董事会具备公司未来发展所需的经验、知识和能力。

淡马锡控股及淡马锡国际执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）星期五（8月28日）在新加坡董事协会董事大会上发表主旨演讲，表达上述观点。

他说，在新加坡，公司倾向于任命经验丰富、声望较高的人士担任董事。然而，在科技和人工智能（AI）等领域，较年轻、熟悉数码技术或具备网络安全专长的董事，可能为董事会讨论带来重要视角。例如，美国不少公司选择让30多岁的年轻人进入董事会。

他说，这也不意味着资深董事不再具有价值。“真正需要关注的问题，是董事会是否拥有适当的整体能力，能够展开充分讨论，并能对管理层提出质疑。”

谈到对董事任期的看法，他说，应从独立性和能力两个角度看待。任期过长，可能引发对董事会独立性的疑虑。

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然而，从董事能力角度看，固定的董事任期限制可能过于简单粗暴。“在技术、网络安全和AI等快速发展的领域，九年任期可能过长；而在董事持续贡献深厚行业知识、机构经验和判断力的情况下，九年又可能过短。”

狄澜指出，全球经营环境正被重塑，公司董事越来越需要具备“地缘政治素养”，能够追踪地缘政治发展、解读地缘经济信号，并为供应链等领域可能出现的战略摩擦做好准备。

他补充说，企业风险管理已成为董事会监督的核心。关键风险，如地缘政治、技术颠覆、供应链依赖、网络安全准备等，须融入战略规划和董事会会议讨论中。

另一方面，他也提醒，尽管董事会监督、财务纪律、内部控制和问责等治理基础仍然重要，但过分看重声誉风险和法律责任，也可能削弱对长期业务增长和股东价值的关注。

他强调，治理与增长不应相互排斥。董事会既要做好监督，也要确保公司果断行动、有效配置资本，在短期盈利与长期韧性之间作出平衡和取舍。

高博德：董事会不能仅当监督者 应回归价值创造初衷

星展集团前总裁、吉宝有限公司董事长高博德（Piyush Gupta） 也在大会上表达类似担忧。他认为，过去数十年发生的企业丑闻和金融危机，使监管、风险、审计及合规逐渐成为董事会工作的重心，但走到今天已有些矫枉过正。

他说，董事会诞生的初衷，是作为股东的代理人，管理公司，为股东创造价值。“他们需要对战略、方向和价值创造负责，而不能仅仅是监督者。

他认为，董事会当前需要的不是“重置”（reset），而是“恢复原始设定”（preset），回归初衷，维护公司长期价值。

为使董事会发挥应有的作用，他认为，公司管理层应简化材料，主动告知董事会最值得关注的公司事项，帮助他们掌握足够信息。

同时，他呼吁董事会要建立辩论文化。“很多董事会会议流于形式。人们在私下里提问题，而在面对董事会的时候只是‘走个过场’。我认为这会让公司损失很多。”

对于董事会的构成，他也强调，董事会不能只在形式上追求多元化，而是应让成员在知识和能力上互补。“重要的不仅仅是董事会有几名女性。你必须认真思考公司的本质，以及公司需要什么样的知识、智慧和技能，从而找到合适的人选。”

他也认为，邀请仍在企业一线工作的高管担任董事很有帮助，因为他们能够从自身工作中掌握最新情况，并把这些经验带入董事会。

新加坡董事协会星期五为高博德颁发荣誉称号（Honorary Fellowship），以肯定他在领导新加坡银行业和公司治理方面的杰出贡献。