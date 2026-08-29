涉及发票风波的铁矿石贸易商Radiant World公司和创始人纳哈尔（Pinkesh Nahar），已分别被瑞穗银行（Mizuho Bank）和融资平台Incomlend控上新加坡最高法院。

根据法庭文件，发票融资平台Incomlend私人有限公司向Radiant World Corp.及创始人纳哈尔索赔超过3400万美元（约4300万新元）。Radiant World面对的法律压力正在加剧。

这是总部设在新加坡的铁矿石贸易商Radiant World集团传出涉嫌向银行提供虚假文件以获取融资以来，第一次传出被债主起诉的消息。至少有五家银行被告知，它们对Radiant World的部分贷款所依据的应收账款并非真实存在。

彭博社星期五（8月28日）报道说，瑞穗银行是日本瑞穗金融集团（Mizuho Financial Group）的子公司，这次诉讼旨在寻求法院对Radiant World集团的主要运营单位Radiant World Corp.发出禁令。这意味着这家日本银行正在寻求法院命令，以阻止Radiant World采取某些行动，但目前尚不清楚具体意图。

另外，彭博社报道说，在Incomlend发起的诉讼案件中，私募投资公司Tanas Capital的董事总经理沙玛（Amit Sharma）也被列为答辩人。纳哈尔在公司文件中被列为Tanas Capital的董事。

瑞穗银行对Radiant World的案件，原定于星期五上午开庭审理，案件性质为原诉讼及与企业破产相关的传票。目前尚无法确定庭审结果。至于Incomlend的起诉，截至提交申请之日，Radiant World Corp.、纳哈尔和沙玛均未聘请律师，此案将于9月29日举行进一步聆讯。

彭博社此前报道称，美国司法部和新加坡警方也在对Radiant World公司进行调查。

瑞穗银行发言人拒绝置评。Incomlend及法律代表均未回复置评请求。Radiant World的发言人也未立即回复彭博社就这两起案件的问询。

公司此前否认存在不当行为，并指出业务运营遵循最高的商业和法律标准。