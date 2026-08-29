总部设在新加坡的铁矿石贸易商Radiant World近期卷入一场不断扩大的风波。新加坡警方已证实接获针对这家公司的报案并展开调查。同时，多家银行据报冻结它的部分账户，一些国际大宗商品贸易商、矿业公司和中国钢厂也暂停或限制与它交易。

这起风波最初源于外界对Radiant World提交给银行的部分发票及交易文件真实性的质疑。随着事件持续发酵，公司的融资、交易以及与债权人的关系都受到关注。

Radiant World到底是什么公司？为什么一家总部设在新加坡的私人铁矿石贸易商，会牵动全球大宗商品市场和多家国际银行？

1）Radiant World什么来历？靠什么做大？

Radiant World由45岁的印度籍商人纳哈尔（Pinkesh Nahar）在2000年代初创办。

公司总部设在新加坡，在中国、印度、英国、瑞士、美国和阿联酋设有办公室，主要从事大宗商品贸易，核心业务之一是铁矿石交易，同时也交易铜、铝等基本金属。

Radiant World本身不拥有矿山，也不是钢厂，是处于两者间的大宗商品贸易商。

它可以从矿业公司购买铁矿石，再转售给钢厂；也可以利用自己掌握的客户、物流和融资渠道，在不同市场之间寻找交易机会。

这种模式的特点是交易金额大、资金需求高，而且高度依赖银行融资。

根据新加坡公司注册资料，Radiant World在新加坡的运营实体截至2025年9月的一年营收达到96亿美元（约122亿新元）。公司网站称，每年处理的铁矿石超过8000万吨。

2）为什么一家贸易商的“发票问题”，会演变成这么大的风波？

大宗商品贸易很大程度上靠信用和融资运作。

一船铁矿石的价值可能高达数千万美元。贸易商往往需要先向矿商付款，之后才能收到买家的付款。因此，银行提供的贷款、贸易融资和信用证，对贸易商的日常运作非常重要。

而银行提供融资时，需要依赖发票、提单、仓储单据等交易文件，判断货物是否真实存在、交易是否真实发生，以及贷款有没有相应的资产或应收款项作为支撑。



Radiant World目前受到关注的问题，就是部分提交给银行的交易文件和发票是否真实有效。

尽管大宗商品市场竞争激烈，但贸易商之间也会相互开展业务。一家贸易商手上可能正好有另一家同行所需要的货物，并能在合适的时间和地点提供。

彭博社7月底报道，多家大宗商品交易商因为担心Radiant World提供给银行的部分发票可能无效，而暂停或限制与公司交易。随后又有报道指，部分银行冻结公司账户、暂停信贷额度，经纪商也限制公司的交易账户。

Radiant World则否认有关指控，称这些说法“不准确且毫无根据”，并表示公司一直按照最高的商业及法律标准经营。

对大宗商品贸易商而言，一旦银行或交易伙伴开始怀疑交易文件的真实性，影响可能迅速扩大。

因为贸易商的生意建立在“货、钱、文件”三者能够对应起来的基础上。一旦其中一个环节出现疑问，银行可能减少融资，贸易伙伴可能停止交易，最终又会进一步影响公司购买和出售货物的能力。

3）为什么市场关注Radiant World？

这不仅仅是Radiant World一家公司的问题，还牵涉到大宗商品贸易体系本身的信用链条。

目前，据报道，维多（Vitol）、嘉能可（Glencore）等大型贸易商，以及部分中国钢厂和铁矿石贸易商，已经暂停或限制与Radiant World的业务往来；德意志银行、KBC等银行则据报冻结部分账户或暂停信贷。

最新发展是，日本瑞穗银行（Mizuho Bank）已经在新加坡高等法院对Radiant World采取法律行动，寻求法院颁布禁令。法院文件显示，这起案件涉及公司破产相关程序。

此外，发票融资平台Incomlend也在新加坡起诉Radiant World及创办人纳哈尔，追讨超过3400万美元。

在大宗商品行业，一家贸易商并不是孤立运作的。它背后连接着矿商、钢厂、其他贸易商、银行、经纪商和物流企业。任何一个环节出现信用问题，都可能沿着这条链条向外扩散。

这不是第一家爆出问题的新加坡大宗商品贸易商。曾在新加坡挂牌的来宝集团（Noble Group）因账目丑闻而轰然倒塌，2018年陷入破产。“燃油大王”林恩强创办的最大燃油交易公司之一兴隆贸易，因欺骗银行发放数亿元资金而倒台。