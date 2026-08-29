新加坡史上最大宗涉30亿元“福建帮”洗钱案中被充公的财产，将从9月7日起进行拍卖。

根据德勤会计事务所（Deloitte）星期六（8月29日）中午发出的文告，这批非现金资产包括80多处房地产以及1000多件奢侈品，如名贵珠宝、手表和手提袋等。

去年7月，警方委任德勤管理与这起洗钱案相关的非现金资产。

这些资产将从今年9月至明年年中，分阶段陆续向公众开放竞标。德勤指出，每一批拍卖资产构成和数量，仍在确定中，并可能随着正在进行的鉴定和准备工作而改变。

四家公司负责拍卖事宜

房地产拍卖将由三家房地产经纪公司，包括SRI、宜迪产业咨询公司（ETC）和莱坊（Knight Frank）主持。奢侈品拍卖则全数交由Hotlotz拍卖行。

至于部分高端房地产，将交由List International Realty，通过买家出价（Expression of Interest）的方式出售。

一般来说，非现金充公资产变卖后的收益，将转入政府统合基金（Consolidated Fund）。

非现金充公资产约12亿元

警方是在2023年8月15日展开突击行动，逮捕包括苏海金、苏剑锋以及王德海在内的10名“福建帮”洗钱案成员，涉案金额达30亿元，是新加坡历来最大规模的洗钱案。

时任内政兼律政部长尚穆根在2024年2月的国会答复中透露，约27亿9000万元资产已上缴国家。当中15亿4000元为现金或金融资产，其余12亿5000万元为非现金资产，包括房地产、车辆和奢侈品。

从涉案的10人处起获和对他们发出禁止处置令的资产，就有超过10亿元，其中约9亿4400万元的资产被法院下令充公。这10人最终锒铛入狱，分别被判13至17个月不等的监禁。

今年7月，被充公资产中的47辆豪车，已推出拍卖。当中，包括二手市场叫价约200万元的劳斯莱斯房车。相关拍卖也由德勤负责，并交由二手车拍卖平台Quotz举行闭门竞标。

过去三年充公资产管理费累积达526万元

根据新加坡警察部队提供给《联合早报》的最新数据，自2023年以来，政府用于维护和管理这些资产的花费，总计已达526万元。

尚穆根在2024年5月的国会答复中则透露，当局为了照管扣押资产，得支付相关的存储、维修和保安费用。

尚穆根说，这些费用由国家承担。不过，由于案件所充公的现金和出售充公的非现金资产的收益将划拨给国家，因此费用将从收益里扣除。

《联合早报》正向负责拍卖事宜的各机构了解更多详情。