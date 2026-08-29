海庭（Seatrium）旗下全资子公司、一名高管和一名员工，因涉嫌违反工作场所安全与卫生法令（WSHA）被控。

海庭星期五（8月28日）晚上发布文告说，全资子公司Seatrium Energy（Americas）因涉嫌未在合理可行范围内采取必要措施，确保员工在工作时的安全与健康，被控违反工作场所安全与卫生法令第12（1）条及第20条。

案件涉及2022年3月、即胜科海事与吉宝岸外与海事合并成为海庭前发生的一起工作场所事故。

事发时担任吉宝船厂高管的海庭现任营运总监曹灏然，以及一名前吉宝船厂员工，也因涉嫌触犯同一罪名而被控。

海庭说，公司及两名涉案人士已于8月27日在国家法院出庭，相关法律程序仍在进行中。

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海庭指出，工作场所安全一直是集团的核心重点，公司将继续加强各项业务的安全文化、制度和流程，并会在适当时候向股东汇报这起案件的重大进展。

海庭说，这起指控预计不会对集团盈利及每股有形资产净值造成重大影响。

海庭星期五闭市报2.2元，无起落。