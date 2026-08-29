泰国第二大富豪苏旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）掌控的星狮地产，股东高票通过辉盛国际信托资产组合优化计划，为集团下一阶段的旅宿业务策略铺路。

星狮地产（Frasers Property）星期五（8月28日）晚上发文告说，股东以99.07%的赞成票通过相关普通决议。集团接下来将推进交易落实，包括取得必要的监管及第三方批准，交易预计在2026财年结束前完成。

这项计划是星狮地产在2025年10月完成辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）私有化后的下一步资产组合调整。集团此前提出重新优化旅宿资产组合，以释放成熟资产的资本，同时保留具有增值潜力的资产。

根据此前公布的方案，星狮地产拟把旗下五项成熟旅宿资产的63.28%权益出售给泰国投资及控股公司TCC Group Investments（简称TCCGI）。TCCGI是一家泰国投资和控股公司，也由泰国第二大富豪苏旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）及其家族所持有。

这五项资产估值约11亿元，包括新加坡的Frasers House、马来西亚的吉隆坡威斯汀酒店、英国的Fraser Suites Queens Gate London及Fraser Suites Edinburgh，以及日本的ANA Crowne Plaza Kobe与Koto No Hako。

同时，集团将继续持有部分具有增值潜力的资产，并保留非核心资产，以便未来伺机出售。新加坡的辉盛阁国际公寓（Fraser Suites Singapore）则被列为具有潜在重新开发价值的资产，并将在交易后由星狮地产全资拥有，以便推动华丽坊（Valley Point）整个地段的重新开发。

星狮地产集团财务总监吕子龙说，交易将从成熟资产释放资本、提高集团财务灵活性，同时让集团取得辉盛阁国际公寓的全部所有权，从而为华丽坊地段的重新开发提供条件。

辉盛国际首席执行官尤静芬说，交易将打造一个更加专注和具资本效率的旅宿平台，同时保留集团的规模和经常收入基础。

星狮地产截至2026年3月底的总资产约400亿元，业务涵盖工业与物流、零售、商业与商务园区、住宅及旅宿五大资产类别，业务遍及东南亚、澳大利亚、欧洲和中国。