根据负责拍卖事宜的Hotlotz拍卖行星期六（8月29日）发出的文告，充公奢侈品将分批拍卖，直至2027年5月，整个拍卖过程约九个月。

第一场拍卖的物品是338个名牌手提袋和配饰，第二场推出的则是286件高级珠宝首饰。根据Hotlotz拍卖行的估算，这批拍品总值介于290万元至390万元之间。

根据拍卖目录，第一场拍卖的手提袋将多是法国名牌香奈儿（Chanel）手提袋，也包括克里斯汀迪奥（Christian Dior）和路易威登（Louis Vuitton）等。

同款LV南瓜手提袋 曾拍出近20万元天价

最引人瞩目的是一件由法国名牌路易威登与已故日本女艺术家草间弥生（Yayoi Kusama）合作的限量版南瓜造型手提袋。

Hotlotz拍卖行创办人艾明修（Matthew Elton）接受《联合早报》独家访问时透露，这个手提袋属限量产品，同时附带包装等配件，是拍卖行业所称的“原厂全配（full set）”，价值也通常更高。

由法国名牌路易威登与已故日本女艺术家草间弥生合作的限量版南瓜造型手提袋。（Hotlotz拍卖行提供）

草间弥生刚在今年8月14日去世，享年97岁。Hotlotz拍卖行联合创办人和拍卖总监柯瑞安（Christopher Lanigan O’Keeffe）告诉《联合早报》，她生前的设计，或引起更多买家兴趣。

“这款包本身就很稀有，深受收藏家追捧。但我认为，一位艺术家或设计师去世时，作品往往会重新引起人们的兴趣。”

资料显示，同款手提袋，曾于2024年9月在纽约佳士得（Christie’s）拍卖中，以15万1200美元（约19万2200新元）的价格成交，刷新这品牌手提袋的拍卖最高价格。

这件15.02克拉的黄钻戒指，拍卖行对它的估值至少在20万元以上。（Hotlotz拍卖行提供）

第二场珠宝拍卖中最瞩目的物品，则是一件15.02克拉的黄钻戒指。

其余场次拍品 包括爱马仕手提袋百达翡丽手表等

这两场拍卖，都以网上形式举行。首两场拍卖品的电子目录，将于新加坡时间9月7日（星期一）上午10时公布，线上竞拍也将同步开始。

其中，手提袋和配饰的拍卖将于9月20日（星期天）下午4时结束，珠宝场次则在27日（星期天）下午4时结束。

拍卖行下来也会推出爱马仕手提袋专场拍卖。图为将被拍卖的Birkin手提袋。（Hotlotz拍卖行提供）

首两场拍卖结束后，下来的场次还将包括一场聚焦爱马仕手提袋，以及一场聚焦百达翡丽（Patek Philippe）、理查德米勒（Richard Mille）和劳力士（Rolex）等知名品牌手表的专卖拍卖会。

公众可提前预约 到Le Freeport查看拍品

大部分拍品目前都保管在樟宜机场附近免税区的高安全珍品及艺术品储藏中心Le Freeport。

公众可提前预约，到现场查看商品。名牌手提袋和配饰的预览时间为9月14日至19日，高级珠宝则设有两场预览，分别是9月14日至19日以及9月21日至26日。