针对新加坡航空（SIA）投资印度航空（Air India）引发的市场质疑，大股东淡马锡强调，支持新航从长期角度看待这项投资，并认为进军印度市场是新航寻求长期增长的重要战略布局。

淡马锡投资组合发展联席总裁、生态系统赋能总裁张洁心星期六（8月29日）在淡马锡网站发布发公开信指出，新航过去经历多个航空业周期，展现出纪律和韧性，并为长期增长做好准备。淡马锡作为新航股东，支持新航作出有利于长期增长和全球竞争力的战略决定。

张洁心写道，新航已提出投资第二个航空枢纽的目标，以取得新加坡以外的长期增长空间。印度是仅次于美国和中国的全球第三大航空运输市场，因此具备成为新航第二个枢纽的条件。

新航早在2013年就通过与塔塔集团（Tata Sons）成立合资航空公司塔新航空（Vistara）参与印度市场。随着塔新航空在2024年11月并入印航，新航目前持有合并后集团25.1%的股权。

张洁心指出，新航投资印航让它进一步参与印度航空业的增长。不过，印航的大规模转型涉及复杂的运营和整合工作，是一项需要多年时间的工程，过程也不会是线性的。

她说，航空业的表现还受到飞机技术创新、机队更新周期，以及空域中断、地缘政治局势和燃油价格波动等外部因素影响，因此不应以短期表现判断这项投资的长期价值。

“虽然这类举措需要时间，但我们相信，它们对于维持长期增长至关重要。”

淡马锡持有新航超过50%股权。

新航星期六在致《商业时报》的信函中说，新航投资印航符合集团长期的多枢纽战略，让新航能够直接参与印度这个关键市场的增长。

新航指出，印度是全球第三大航空客运市场，预计到2044年，航空客运量将较2024年增加约两倍。印度不断扩大的中产阶级、机场基础设施投资，以及航空公司大量采购飞机，都将推动航空市场增长。

新航也强调，投资印航不仅让集团直接参与印度航空市场，也促进两家航空公司之间更深层次的商业合作，并加强新加坡和印度作为国际航空枢纽的互补作用。

目前，新航与印航的联营航班安排已覆盖20个国家和地区的61个航点；两家航空公司的常客计划及企业客户计划也进一步加强合作。

对于印航目前面对的经营挑战，新航承认，过去一年受到多重因素冲击，包括印度航空公司自2025年4月以来持续受到巴基斯坦关闭领空影响、2025年6月AI171航班事故、中东冲突导致重要市场受影响、印度卢比兑美元贬值，以及持续高企的燃油价格。

不过，新航认为印航在客户体验、机队更新、航线网络及营运表现方面已有实际进展。印航的净推荐值自2022年11月以来已提高超过70点；今年5月，印航取得Skytrax四星航空公司评级，旗下廉航印度快运航空（Air India Express）也获评四星低成本航空公司。

针对市场关注印航是否会要求股东进一步注资，新航说，印航的投资受到新航董事会全面关注。任何额外资本需求，都将根据集团严格的资本配置框架进行评估，包括考量印航的业务策略、新航集团营运现金流，以及购买新飞机和推出新产品所需的投资。

新航强调，这种做法旨在支持集团的可持续增长，并为长期股东带来回报。