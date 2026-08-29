轰动全国30亿元洗钱案中的充公物品陆续公开拍卖。奢侈品方面，首两场预计推出约600件名牌手提袋、配饰和珠宝，总估值约390万元。

这些拍品的目录，将在9月7日公布。

拍卖行之后还将举办爱马仕（Hermès）名牌包和高级手表等专场拍卖会。整个洗钱案拍卖会系列，预计持续至2027年5月，共将举行15场，涉及物品总数将超过1000件。

公众能如何参与这些拍卖？可否亲眼看拍品？竞标成功后该如何付款和取货？《联合早报》专访负责本次拍卖的Hotlotz拍卖行创办人艾明修（Matthew Elton），由他讲解拍卖流程和注意事项。

1）谁可以参加拍卖？

两场奢侈品拍卖会都属于公开拍卖，不限于特定买家。

艾明修说，所有拍卖会都通过网络进行，不设现场举牌或电话竞标。拍卖行希望借助网络，接触全球买家，为拍品争取尽可能最高的成交价。

竞标前，公众须先通过Hotlotz平台登记，并通过客户身份验证程序。身处新加坡的竞标者，可使用Singpass进行身份验证；海外竞标者则须提供护照副本和地址证明等文件。

须注意的是，竞标者须为每场拍卖会分别登记。一旦获批，就可开始出价。艾明修说，参加这两场拍卖的公众，不需要提前“投支票”或支付按金。

2）竞标者可亲自去查看名牌包和珠宝吗？

目前，被充公物品存放在樟宜机场附近的Le Freeport保险箱里。艾明修指出，新加坡和海外公众都可前去参观，但须提前预约，且名额有限。

他说，初步安排是每天提供7个看货时段。每个时段最多15人，即每天约105个名额，先到先得。竞标者须先登记参加拍卖，并通过身份验证，之后才能预约看实物。

即使到Le Freeport看过实物，竞标者也不能当场出价，仍须通过Hotlotz网上平台竞标。

首批拍卖的名牌手提袋中，有许多来自法国品牌香奈儿（Chanel）。（Hotlotz拍卖行提供）

3）首两场拍卖有什么奢侈品可竞标？

第一场拍卖会的物品是338个名牌手提袋和配饰，第二场推出的则是286件高级珠宝首饰。根据Hotlotz拍卖行估算，这批拍品总值介于290万元至390万元。

这包括一款由已故日本著名艺术家草间弥生（Yayoi Kusama）设计的限量版法国名牌路易威登手提袋，曾以15万1200美元（约19万2200新元）的价格拍卖成交；以及一枚约15克拉、估价超过20万元的黄钻戒指。

至于每件拍品是否标明前主人身份，艾明修说，虽然洗钱案受高度关注，但拍卖行并不清楚每件拍品的前主人是何许人。

这些拍品中，也有价格相对可负担的物品，包括手提袋和配饰等。

这次拍卖的珠宝中，包括一条卡地亚的豹子形状项链。这款首饰在二手市场的价格在3万美元（3万8000新元）以上。（Hotlotz拍卖行提供）

4）起拍价和成交价如何决定？

艾明修解释，拍卖行会根据拍品的状况、完整程度和国际市场成交纪录等因素估价。例如，名牌包或珠宝是否附有原装盒、收据和其他配件，都可能影响估价。

每件拍品会列出起拍价（opening bid）和拍卖前估价（pre-sale estimate）。值得注意的是，起拍价同时也是保留价（reserve）。

例如，一件拍品开价为1000元，如果只有一人出价1000元，这名竞标者就能投得物品。艾明修强调，设定保留价，是希望在把拍品成功卖出的同时，尽可能提高拍卖所得。至于最终价格，则取决于竞标情况。

他以拍卖行较早前成功拍卖掉的建国总理李光耀的一支钢笔为例说，这只钢笔拍卖前估价为2万元至3万元，最终落槌价达35万5000元（不含佣金）。

Hotlotz拍卖行创办人艾明修受访时解释，拍卖行会根据拍品的状况、完整程度和国际市场成交纪录等因素估价。（邝启聪摄）

5）网上竞标如何出价？标到拍品后要付多少费用？

艾明修指出，Hotlotz采用限时网上拍卖的方式，不同拍品会依次结束竞标。如果有人在某件拍品结束前的最后5分钟出价，系统会把这件拍品的竞标时间再延长5分钟，让其他竞标者还有机会继续出价。

他也说，这批充公物品的买家应付佣金（buyer’s premium）为20%，低于Hotlotz一般拍卖会征收的30%，这已包括消费税。

拍卖行在未来场次中，会推出一款理查德米勒RM 07-02自动腕表。它采用粉色蓝宝石表镜，产量极其有限。（Hotlotz拍卖行提供）

买家应付佣金是由买家在落槌时价格（hammer price）的基础上，额外再付给拍卖行的。

也就是说，一件拍品以1万元落槌成交，买家就得另付2000元，总额就是1万2000元（包含消费税）。

6）成功拍得商品如何送货？

成功竞标者一般在30分钟内收到发票，并通过平台付款。在本次拍卖中，由于物品存放地点的性质，无论新加坡或海外买家，都不能自行取货。

新加坡买家可通过指定物流公司配送，一次过收费65元；海外买家则会获得个别制定的国际运输报价，由专业物流公司处理。若他们希望把物品继续存放在自由港，也可另行安排储存。

值得注意的是，海外买家购买物品后，若在30天内把物品出口，买家应付佣金中的消费税则可豁免。不过，奢侈品物品进口到买家所在地的当地进口税等，则会由买家自行承担。

7）拍品若流拍怎么处理？

艾明修指出，拍卖行希望成功售出所有物品。

根据之前报道，非现金充公资产变卖后的收益，将转入政府统合基金（Consolidated Fund）。

不过，艾明修指出，若有物品流拍，他们或会安排在之后的场次重新推出。“我们正努力筹集尽可能多的款项。不过，最终结果还是取决于市场如何接受这些物品。”