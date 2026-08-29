英康保险（Income Insurance）总裁杨承霑（Andrew Yeo）将在今年底卸任，在这家本地保险公司担任总裁超过七年。

英康保险发言人星期六（8月29日）向《联合早报》证实，杨承霑已决定卸任总裁一职。不过，应董事会要求，他将继续担任总裁至12月31日，并在此期间全面领导公司业务。

英康保险董事会目前正在物色接任人选，进一步详情将在适当时候公布。

英康保险发言人说：“应董事会要求，杨承霑将继续担任总裁至2026年12月31日，并在这段期间全面领导业务，获得董事会全力支持。”

杨承霑于2015年加入英康保险，曾担任人寿与健康保险业务总经理，并于2019年6月1日出任总裁。

《海峡时报》报道，英康保险董事会主席林森成在给员工的电邮中说，杨承霑在英康保险的转型过程中发挥重要作用，包括加强和扩大保险代理团队、设立数据办公室，以及推动新的业务项目。

杨承霑任内最受瞩目的事件之一，是德国保险巨头安联（Allianz）2024年提出以22亿元收购英康保险多数股权。

这项交易在提出约五个月后告吹。政府当时基于交易结构，以及英康保险能否继续履行其社会使命等考量，决定不批准这项交易。

国会随后在2024年10月通过修订《保险法》法案。当保险监管审批涉及合作社或与合作社有关联的保险公司时，金融管理局须考虑文化、社区及青年部的意见。

安联的收购提议在《保险法》修订后撤回，今年收购了汇丰人寿新加坡（HSBC Life Singapore）。