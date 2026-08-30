美国企业今年第二季对新加坡的投资承诺回升至43亿3100万元，占当季外国投资承诺总额53亿8910万元的约80%，也是一年半来最高水平。

经济师认为，这显示尽管全球贸易政策和地缘政治环境充满不确定性，美企仍把新加坡作为区域布局和高附加值业务的重要基地。

不过，经济师也提醒，外国直接投资具有“大项目主导、季度波动明显”的特点，可能不宜单凭一个季度的数据判断美企的投资趋势。

根据第二季经济调查报告公布的数据，今年上半年，美企对新加坡制造业和服务业的投资承诺合计44亿8530万元，占同期总投资承诺78亿1380万元的约57%。相比下，去年全年美企投资承诺约24亿4380万元，占比17%。

星展银行高级经济师蔡汉廷接受《联合早报》访问时说：“美国一直是新加坡主要外国投资来源之一，今年上半年美企强劲的投资承诺，反映它们对新加坡经济前景仍具有信心。”

他指出，新加坡长期以来是亚洲和西方企业设立区域总部的重要地点，拥有国际金融中心、高附加值产业集群，以及相对成熟的商业和制度环境。这些优势使新加坡既能受益于全球外国直接投资（FDI）结构变化，也能成为企业重组全球和区域供应链时的重要平台。

华侨银行首席经济师林秀心认为，近期美企的投资很可能集中于人工智能（AI）、云基础设施、半导体、先进制造、生物医药，以及能源和化工等战略产业。

她举例，半导体巨头美光科技（Micron）今年1月宣布规模达240亿美元（306亿新元）的项目，航空航天及国防企业RTX在2月宣布1亿3900万美元投资，以及半导体设备龙头企业应用材料（Applied Materials）6月宣布的5亿美元投资，都是规模较大的多年期投资承诺。

投资项目集中 季度投资额波动较大

她提醒，投资项目往往集中在某些季度，因此金额可能出现较大的波动。

林秀心预计，美企对新加坡的投资短期内可能保持一定势头，因为AI仍处于基础设施建设的早期阶段，新加坡具备相关技术能力、人才和受信任的制度环境，AI也符合我国发展高附加值产业的整体策略。

不过，她指出：“美国政府鼓励企业增加本土投资，关税和其他贸易政策的不确定性，是未来美企海外投资面对的潜在阻力。”

新加坡美国商会（AmCham Singapore）总裁雷闲闲博士认为，美企对新加坡的投资兴趣保持良好。

她透露，自己几乎每周都会参加美企在新加坡新设办事处的开幕仪式，或出席有关企业的成立周年活动。

她观察到，新公司和业务不断进入新加坡。尤其是政府推动AI发展后，吸引了一些来自美国的AI企业和供应商。商会近年积极接触正在考察新加坡、准备进入的美企。

更多领域美企进军新加坡

美企在新加坡的投资领域不局限于先进制造和科技业，还包括运动领域、基因组学等。

雷闲闲举例，以匹克球和乒乓球为主业的美国运动品牌Joola，一年前在新加坡设立亚太团队，一名原在美国马里兰州总部的员工调到新加坡负责区域业务，并招聘本地员工。Joola在新加坡及亚太区的匹克球赛事中越来越活跃。

基因组学方面，有一家来自美国东海岸的初创企业正在进入新加坡，计划设立办公室，业务是建立一个非人类基因组学市场。

雷闲闲也观察到，一些跨国美企近期考虑把更多高管从其他市场调往新加坡，包括美国和澳大利亚等地。她说，这反映企业除了在新加坡设立和扩大业务，也在考虑区域管理资源配置，把更多高层或团队放在新加坡。

一些在新加坡经营多年的美企也在扩大本地业务。

应用材料东南亚区总裁陈凯彬说，公司过去35年来在本地已从销售和服务逐步扩展到先进制造及研发。

他说，新加坡拥有完整的半导体生态，包括人才、先进制造能力，以及政府、企业和研究机构之间的合作环境，是应用材料扩大制造和研发能力的重要原因。

为应对晶片需求增长，美国半导体设备制造商应用材料公司扩大在新加坡的生产能力，位于淡滨尼的新园区正式启用，产能将增加超过一倍。副总理兼贸工部长颜金勇（前排左二）和应用材料首席执行官迪克森（右一）今年6月一同出席新园区开幕仪式。（档案照片）

应用材料新设的淡滨尼园区将使公司在新加坡的先进洁净室面积增加逾一倍，是公司“新加坡2030计划”的一部分，这包括扩大制造、加强研发、深化生态合作，以及培养下一代半导体业人才。

展望未来，陈凯彬指出，新加坡是公司全球制造和研发网络中的战略枢纽，公司将继续投资，满足先进半导体不断增长的需求，支持AI带来的下阶段增长。

在新加坡经营约40年的美国化工企业Lubrizol，也进一步强化在本地的区域创新能力。发言人说，新加坡一直是亚太、特别是东南亚的重要枢纽，并拥有制造业务以及应用和质量实验室。

公司近期在裕廊设立东南亚创新中心，重点提升创新、研发和技术合作能力。

Lubrizol发言人说，东南亚市场规模不断扩大，市场需求也日益复杂，对“本地生产、本地交付”模式（local-for-local）需求增长，公司因此希望把创新和技术能力进一步靠近客户。

Lubrizol创新中心的展厅。（Lubrizol提供）

公司指出，新加坡未来仍将在区域战略中扮演核心角色，包括作为区域总部、供应枢纽和创新平台。Lubrizol在2023年已在本地制造基地增加船用油品调和能力，进一步支持新加坡作为国际海事枢纽的地位。

在人才方面，Lubrizol称希望吸引和培养具备专业技能及本地市场经验的人才，尤其重视对当地市场动态、客户需求、监管环境和行业趋势有深入了解的员工。

不过，雷闲闲提醒，美企是否进一步扩大在新加坡的投资，最终取决于企业如何分配有限的全球资本。

她说，企业投资预算有限，美国政府目前也鼓励美企把更多资金投向本土。如果必须在美国和亚洲之间作取舍，部分新增资本可能会优先投向美国。

同时，新加坡的成本也是企业考虑的重要因素。雷闲闲说，美企评估时通常关注人才供应及成本、租金，以及关税和供应链风险。

她认为，新加坡优势在于区域枢纽的地位。部分美国跨国企业虽然在新加坡本地的销售规模不大，但仍愿把区域团队设在这里，以方便进入东南亚及更广泛的亚洲市场。

她说，新加坡不需要在所有产业都具备竞争力。对于资源密集型业务，例如部分大型数据中心或可再生能源项目，新加坡未必拥有最理想的条件；但在先进制造、区域管理、技术研发以及连接亚洲市场方面，新加坡优势明显。