总部设在新加坡的铁矿石贸易商Radiant World，近期卷入伪造文件风波，有知情人士透露，瑞士商品贸易商嘉能可（Glencore）为它在Radiant World的风险敞口，计提了约4亿8000万美元（6亿1200万新元）的拨备。

彭博社星期日（8月30日）引述消息人士报道，上述拨备实际上涵盖了嘉能可对Radiant World所有未结清的净风险敞口。

《金融时报》在星期六（29日）援引Radiant World致嘉能可的一封信报道，Radiant World一共拖欠嘉能可9亿5100万美元，而嘉能可欠Radiant World约4亿7100万美元。上述知情人士证实了相关数字。

嘉能可是全球最大矿业和大宗商品贸易商之一。本月较早时，嘉能可透露，公司对Radiant World的风险敞口“远低于”5亿美元。

嘉能可首席执行官纳格尔（Gary Nagle）在业绩电话会议上透露，公司停止与Radiant World开展新业务后，正寻求退出与后者的剩余合约。

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随着Radiant World逐步发展成为全球最大的铁矿石贸易商之一，嘉能可一直是其主要支持者。

彭博社此前报道，嘉能可一直是Radiant World许多交易中的主要交易对手方，并经常持有数亿美元规模的金融风险敞口。

嘉能可也在去年底收购了认股权证，倘若行使，将获得Radiant World少数股权。

Radiant World近期卷入发票问题风波。彭博社在7月31日报道，多家大宗商品交易商因担心Radiant World提交给银行的发票可能无效，而限制或暂停与其交易。路透社同日报道，部分金融机构也开始评估与Radiant World有关的风险。

随后多家银行据传已冻结Radiant World的银行账户，另有经纪商暂停公司的交易户头，而多家矿业公司已将这家公司从获准交易的交易对手名单中移除。

新加坡警方也在8月27日证实，已接获针对铁矿石贸易商Radiant World的报案，并正在进行调查。