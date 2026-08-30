新加坡中华总商会（SCCCI）期待与澳门政府及企业携手，进一步深化两地经贸联系，为两地企业和人民创造更多机遇。

澳门特首岑浩辉自星期六（8月29日）起对新加坡展开为期三天的访问，于星期日（30日）到访新加坡中华总商会，并与会长高泉庆等代表会面交流。

高泉庆指出，总商会目前已在中国设有五个办事处，积极促进新加坡与中国企业之间的投资往来，并协助企业携手开拓第三方市场。

他说：“我们也热切期待与澳门特区政府和企业界密切携手，以互信为桥、以互惠为路，深度结合‘亚细安机遇’与‘大湾区机遇’，拓展合作空间，共谋发展。”

高泉庆指出，期待新加坡与澳门深化交流与合作，加强更紧密的经贸联系。

此外，高泉庆也形容，澳门是大湾区极具活力的重要极点，更是连接中国与葡语经济体的重要商贸平台。至于新加坡，则是亚细安的区域枢纽与国际经贸金融中心。

“两地同为世界级旅游重镇，值得互相借鉴与学习，同时也在科技创新、绿色与现代金融和传统产业现代化等赛道上互补和合作。”

据澳门统计暨普查局的资料，今年上半年澳门的生产总值同比增长3.7%，至约2099亿1000万澳门元（约330亿新元）；商品和服务出口，则分别同比增长15%以及7.3%。

目前，部分新加坡企业已在澳门展开业务，包括华侨银行（OCBC）、星展银行（DBS）、口福集团（Koufu）等。

王乙康会见岑浩辉 探讨医疗社保等合作

另一方面，社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期日也在脸书发文说，在与到访的岑浩辉会面期间，双方重申友好关系，并就医疗保健、社会保障和经济等共同关注的领域交换意见。

王乙康指出，澳门正积极推动经济增长与多元化发展，充分发挥其独特优势，作为连接粤港澳大湾区的重要门户。新加坡则是通往亚细安及其他国际市场的重要门户。

他说：“我们就新加坡与澳门如何发挥各自优势、进一步深化合作进行了良好交流。”