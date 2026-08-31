政府至今已通过前两个“研究、创新与企业”（RIE）计划注资逾5亿元，支持260多家精深科技起步企业，带动超过26亿元私人资本投入，并吸引19家风投机构落户。为协助仍处于早期发展阶段的精深科技领域，最新的RIE 2030计划将进一步着眼于解决融资和人才等关键瓶颈，支持精深科技企业扩大规模。

根据新加坡国立研究基金会星期一（8月31日）发布的RIE 2025报告，本地精深科技起步企业去年共吸引11亿美元（约14亿新元）风险投资，高于2024年的10亿美元，但低于2023年的15亿美元，以及2022年的12亿美元。

虽然融资额保持相对稳定，但交易数量自2023年以来持续减少，从2023年的134宗降至2024年的125宗，去年进一步减至91宗。报告指出，交易数量下跌主要受到宏观经济不确定性、借贷成本上升，以及金融环境收紧等因素影响，与全球更广泛的趋势一致。

国立研究基金会指出，在融资挑战持续的背景下，RIE 2030计划将采取进一步措施，改善我国精深科技起步公司获得资本的渠道。政府将推动建立更多公私合作融资伙伴关系，确保这些企业，尤其是处于成长阶段的企业，能够获得充足资金。

为扩大起步公司融资渠道，政府在今年财政预算案中宣布拨出10亿元加强“起新-投资”（Startup SG Equity）计划，在继续支持早期起步企业的同时，将投资范围扩大至成长阶段的精深科技起步企业。

精深科技起步企业生态系统处于早期发展阶段

整体而言，本地具有发展潜力的精深科技起步企业数量持续增加，并已取得一些显著成果。虽然多数上市的精深科技起步企业选择在海外证券交易所挂牌，但许多企业仍继续以新加坡作为重要的业务基地。

报告点名七家较为瞩目，并已上市的精深科技起步公司，包括香港上市的觅瑞（Mirxes）、美国上市的Horizon Quantum Computing、Cuprina、新细胞医学（CytoMed Therapeutics）、韩国上市的Prestige BioPharma、Curiox Biosystems，以及新加坡上市的MetaOptics。

另外，一些精深科技起步企业也吸引国际大型企业的投资兴趣。例如，鑫精源半导体（Advanced Micro Foundry）去年获美国晶片制造商格芯（GlobalFoundries）收购。这家公司由新加坡科技研究局（A*STAR）于2017年设立，是全球首家专注于硅光子技术（Silicon Photonics）的晶片代工厂，提供从制造、原型设计到测试的一站式服务。

尽管取得一些成果，但国立研究基金会指出，本地精深科技起步企业生态系统仍处于早期发展阶段。政府将在RIE 2030下继续重点解决领域面对的主要瓶颈，以增加起步企业数量，并支持更多处于成长阶段的企业发展和成功退出。

报告指出，除了融资，精深科技起步企业面对的另一项主要挑战是创新与企业发展人才短缺。这类人才具备将研究成果转化为具有商业可行性的企业所需的经验和专业知识，也能在企业发展和扩大规模的过程中担任运营及领导职务。

目前，当局已通过多项精深科技创业计划，培养这类人才。不过，报告认为仍须进一步努力，确保处于不同发展阶段的企业都能获得推动业务扩大所需的人才。这也将是RIE2030的重点工作领域之一。