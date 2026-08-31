继8月初获政府颁发克兰芝弄地段后，胜捷企业（Centurion）再次获颁地段建设特定工人宿舍，成功标价2亿2170万元。

胜捷企业星期一（8月31日）盘前公布，集团在10份标书中脱颖而出，获裕廊集团（JTC）颁发洛阳大道（Lok Yang Way）地段发展特定用途工人宿舍（PBWA）。

胜捷企业开出的投标价为2亿2170万元，是参与竞标的10份标书中最高；比第二高的标价高1.2%。

集团将通过外部融资安排和内部资源支付地段标价和建造费用。所涉及款项必须在今年11月25日前支付。

预计这次得标不会对截至2026年底的每股净有形资产和每股盈利有重大影响。

一旦获得裕廊集团批准，胜捷计划通过成立一家联营公司开发项目，胜捷将拥有联营公司90%的多数股权，其余10%由联营伙伴持有。

这个地段为30年租赁期，面积2万8441平方公尺（约30万6136平方英尺），可容纳5000个床位。这是集团获得克兰芝弄地段后，今年在新加坡获得的第二幅地段。

宿舍将根据新的客工宿舍标准建造，也将融入设计创新，以提升住户的生活体验和应对疫情的韧性。

胜捷企业今年8月5日宣布，以3亿4300万元标得克兰芝弄地段，建造一个7000个床位的特定工人宿舍，连同新得标的洛阳大道地段，预计共可为集团增添1万2000个床位，使到集团在本地的特定工人宿舍总数，预计增加29%至约5万3898个床位。

这两项工程预计2028年第二季完工，并在2028年第三季做好运营准备。

截至星期一早上9时36分，胜捷企业的股价上涨1.28%，报1.58元。