本地服饰零售商本杰明控股（F J Benjamin）延迟发布2026财年业绩的申请，已被新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）拒绝。

本杰明控股星期一（8月31日）股市开盘前披露，公司在上星期五（28日）获得新交所监管公司通知，延迟披露2026财年全年业绩的申请遭拒绝。

公司在上星期三（26日）披露向新交所监管公司申请延期两个月，把公布截至6月底的2026财年业绩期限，从8月29日推后到10月29日，举行股东大会的限期从10月底延后一个月至11月30日，同时也要求延后一个月发布公司的可持续报告。

公司提出延后要求，主要是在审计过程中，审计师针对特定事项要求更多的信息、澄清和支持文件，因此公司需要更多时间顺利完成剩余的审计程序。

新交所监管公司认为，没有足以支持批准所申请延期请求的特殊理由，因此拒绝了本杰明控股的申请。

公司表示会继续与审计师密切合作以完成审计工作，并在可行的情况下尽快发布业绩、年报、可持续报告和召开股东大会。

截至星期一早上10时13分，本杰明控股的股价下挫14.29%至0.6分。

更多新加坡股市信息，请点击这里。