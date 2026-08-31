康福德高（ComfortDelGro）旗下合资公司，获选负责哥本哈根地铁的运营与维护工作。合同为期12年至2039年，价值170亿丹麦克朗（约34亿新元）。

康福德高星期一（8月31日）开市前发布文告说，这份运营与维护合同预计于2026年9月签署，可选择延长三年。

康福德高与法国交通运营商RATP Dev的合资公司KBH Metro Partner，预计从2027年9月起接手运营丹麦首都哥本哈根的地铁。

哥本哈根地铁共有四条线路和44个车站，轨道全长43公里，全天候无人驾驶运营。地铁2025年载客1亿3500万人次，创历来新高。

RATP Dev是法国巴黎大众运输公司RATP集团的子公司。这是康福德高与RATP Dev第三个自动化地铁项目合作，前两项合作涉及巴黎地铁15号线南段，以及新加坡裕廊区域线。

康福德高说，计入哥本哈根地铁项目后，集团已运营或正筹备运营的轨道网络总长将超过420公里。

截至星期一早上11时26分，康福德高股价报1.30元，上涨0.78％。