新加坡房地产投资信托（S-REIT）相对于银行股的派息收益率差距达到多年高位。星展集团研究认为，这使S-REIT对重视股息收入的投资者更具吸引力；较低的融资成本和派息增长可为这个板块提供支撑，不过利率可能影响估值。

星展集团房地产研究主管陈伟祥和团队星期一（8月31日）发布的报告显示，S-REIT的平均派息收益率约为6.2%，比新加坡三大银行股约4%的平均股息收益率高2.2个百分点，差距超过2022年至2024年加息周期的水平。

陈伟祥认为，这意味投资者按当前价格买入时，S-REIT提供的派息回报率相对较高，可能促使部分资金从银行股转向这个板块。

星展：低SORA缓解融资压力

他说，虽然银行历来在利率上升环境中可通过扩大净息差取得较佳表现，但如今的市场环境不同。三个月复合新元隔夜利率（SORA）已从2023年至2024年约3.7%的高峰，降至截至8月的约1.1%至1.2%。

部分信托正为早前以较高利率借入的贷款办理再融资。由于新贷款利率较低，个别信托的利率成本可能下降多达约两个百分点，节省下来的利息开支可支持每单位派息。

美联储利率决定仍是变数

不过陈伟祥提醒，长期债券收益率若维持高位，仍可能压低S-REIT的长期估值。

美国联邦储备局主席沃什（Kevin Warsh）上星期五（28日）在杰克逊霍尔年会上说，如果决策者没有足够信心确认通货膨胀正朝2%的目标下降，即表示美联储“还有工作要做”。这是他5月中上任以来最明确释放可能须加息以缓解通胀压力的信号。

华侨银行高级股票分析师王德清接受《联合早报》访问时说，沃什讲话后，市场预期美联储9月加息的可能性从8月中的32%升至61%。

他指出，过去六个月，即使计入派息，S-REIT板块仍下跌3.9%，同期海指上涨18.9%。

在派息展望方面，若不计美国办公楼房地产投资信托，王德清预计，这个板块下半年每单位派息平均将比上半年增加约3%。中小型S-REIT的增幅预计为4%，高于大型S-REIT的1%。

展望后市，王德清较看好资产主要在新加坡的S-REIT，他认为这类信托受高利率影响较小。

陈伟祥则建议不要只看派息收益率，也应留意每单位派息能否继续增长，以及信托是否有释放资产价值的明确措施。

细看各房地产领域，他最看好办公楼，其后是工业、零售和酒店；王德清则首选数据中心，其次为零售、办公楼、工业和酒店。