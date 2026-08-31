位于纽顿一带的吉士德阁（Gilstead Court）重新推出市场求售，这次招标开出的保留价1亿9800万元，比2019年尝试出售时的1亿5300万元高29%。

独家销售代理仲量联行（JLL）星期一（8月31日）发布文告，这次的保留价定在接近2亿元，并在六个月内获得超过80%业主支持集体出售。

位于第11区的吉士德阁是永久地契项目，占地7012.2平方公尺（约7万5479平方英尺）。项目建于1978年，共48个单位遍布在三栋四层住宅楼，单位的面积为1388平方英尺或1464平方英尺，两种户型面积各占半数。

根据2025发展总蓝图，地段规划为住宅用途，容积率为1.4。

文告说，在获得市区重建局的批准后，地段可建造98个100平方公尺的住宅单位。以保留价1亿9800万元计算，容积率每平方英尺价为1874元。在考虑到7%的额外阳台容积率，实际地价为容积率每平方英尺1751元。

仲量联行土地及集售部门主管黄伟庆说，附近的豪宅32 Gilstead已售罄，显示出需求的强劲。他预期未来在吉士德阁上的新项目将能够复制同样需求。

由于开发基数较高，即使加上额外的阳台建筑面积，买家也无需缴纳土地增值费（Land Betterment Charge）。这使得项目免受半年一次的土地增值费率调整的影响。

吉士德阁曾在2008年首次尝试集售，但没过80%的业主同意门槛而告吹。2013年推出时，传慎控股（Tuan Sing Holdings）子公司Dillenia Land出价1亿5020万元收购，但后来因为两个单位业主挑战集体出售数项条款，而在2015年被最高法院上诉庭裁定得直，无法通过集售。

项目2018年再推出集售，叫价1亿6800万元不成功后，2019年再尝试集售，要价下调8.9%至1亿5300万元。

吉士德阁重启的招标活动在2026年10月13日下午3时截止。