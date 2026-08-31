美国联邦储备局主席沃什（Kevin Warsh）释放鹰派言论，市场对美联储9月加息预期迅速升温，全球股市应声下跌。

亚太股市涨跌互见，新加坡海峡时报指数星期一（8月31日）闭市报5755.36点，上涨0.97%或55.43点。

沃什上星期五（28日）在杰克逊霍尔年会上重申遏制通胀的决心后，华尔街股市的回调走势蔓延至亚洲市场。

香港、东京、台湾和悉尼股市都下跌，跌幅介于0.07%至0.44%。

上海和深圳股市分别上涨0.86%和0.60%。首尔股市盘中一度大跌3.6%，随后强劲反弹，最终收涨0.46%。

回看新加坡股市，全天成交量15亿股，总交易额34亿元。上升股286只，下跌股251只。

海指成份股中，14只上涨，11只下跌，五只持平。

上升股分别有DFI零售集团（DFIRG）、大华银行（UOB）、星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）。DFI股价上涨5.1%至3.71美元。三大银行股的涨幅介于1.45%至1.91%。

跌幅最大的海庭（Seatrium）和新翔集团（SATS），股价下跌超过2%，分别收报2.15元和3.92元。

个股消息方面，康福德高（ComfortDelGro）与法国交通运营商RATP Dev成立的合资公司KBH Metro Partner，获选负责丹麦首都哥本哈根地铁的运营与维护工作，预计今年9月签署合同。

这份运营与维护合同总值170亿丹麦克朗（约34亿新元），为期12年至2039年届满，并附带可延长三年的选项。KBH Metro Partner预计从明年9月起接手运营哥本哈根的地铁。

加上哥本哈根地铁项目后，康福德高已运营或正筹备运营的轨道网络总长将超过420公里。集团股价星期一收报1.29元，无涨跌。

国际贸易（Intraco Limited）旗下子公司iChange与Muscat Precious Metals Refining（简称MPMR）签订协议，MPMR认购iChange的32万零200股新普通股，总额250万元，将以现金支付。

这些股份约占iChange全面摊薄后已发行股本的19.9%。交易完成后，国际贸易对iChange的持股比率将从80.6%下降至64.6%。

国际贸易股价星期一闭市报0.38元，上涨8.57%。

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